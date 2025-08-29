Alien-Spuk & Pulitzer-Preisträger: Das Filmfest am Lido stochert in sozialen Wunden

Nach propalästinensischen und BDS-getragenen Aufrufen zum Israel-Boykott (und der Ankündigung größerer diesbezüglicher Aktionen am Wochenende) brach am venezianischen Lido kurzfristig der Nationalstolz aus: Mit „La grazia“, Paolo Sorrentinos Sterbehilfedrama – und mit der feierlichen Verleihung eines Goldenen Lebenswerk-Löwen für den bald 83-jährigen Regie-Exzentriker Werner Herzog –, wurden am Mittwochabend die ältesten Filmfestspiele der Welt vom Stapel gelassen.

Aber gleich nach Italien kommt Hollywood, so ist das im Spätsommer in Venedig jedes Jahr. Der Versuch, Cannes den Rang als prominentest besetztes Weltkinofestival abzulaufen, trägt 2025 erstaunliche Früchte: US-Superstars wie George Clooney, Adam Sandler, Emma Stone und Greta Gerwig stiegen schon am ersten Spieltag aus den Gondeln, um vor die Kameras zu treten, sich in Pressekonferenzen befragen zu lassen und abends über den Red Carpet in den Palazzo del Cinema zu schreiten. Und kein Geringerer als Francis Ford Coppola hielt am Eröffnungsabend die Mini-Laudatio auf Herzog. Das Staraufkommen wird auch in den kommenden Tagen anhalten, wenn etwa Kathryn Bigelow und Jim Jarmusch ihre neuen Produktionen zeigen werden und Guillermo del Toro sein „Frankenstein“-Remake uraufführen wird, in dem auch Christoph Waltz zu sehen ist.

Die ersten drei Wettbewerbsfilme gerieten indes durchwachsen: So erzählte der Ungar László Nemes in seinem zähen Nachkriegsdrama „Orphan“ aus Kinderperspektive von jüdischer Identität und kommunistischer Repression, und klassizistisch verspielt legte der Amerikaner Noah Baumbach sein familiäres Melancholical „Jay Kelly“ an, mit Clooney als fellinieskem Filmstar in der Lebenskrise.