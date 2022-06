profil: Wie schwierig war es für Sie, überzeugende weibliche Charaktere zu gestalten?



Wisser: Es war deshalb nicht schwierig, weil ich mich auf Schilderungen und Selbsterlebtes verlassen konnte. Ich würde es nie wagen, mir ausschließlich etwas auszudenken. Meine Arbeit besteht darin, Dinge so zu erzählen, dass unterschiedliche Sichtweisen entstehen. Die "erfundene Frau" kommt als Erfindung einer meiner Figuren in einer der Geschichten vor, als Fiktion in der Fiktion.



profil: "Ich bin Madame Bovary", soll Gustave Flaubert auf die Frage geantwortet haben, wer das Vorbild seiner berühmten Romanfigur sei. Sind Sie die Roswitha und Tatjana aus "Die erfundene Frau"?



Wisser: Ich bin stets vorsichtig, solch wuchtig – knappe Ansagen für bare Münze zu nehmen. Gerade Flaubert tüftelte ja äußerst präzise und dialektische Erzählungen aus. Der österreichischen Literatur, die mittels Monolog, Suada und dem Wüten eines alles überstrahlenden Ichs große Schreibende hervorgebracht hat, mangelt es gerade an Dialektik – also an der fortlaufenden Infragestellung von Sachverhalten und deren Deutung.