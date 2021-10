Autorin Lydia Haider: Skalpiert und gepfählt

Es gibt Tage, an denen es hier wie in einem Büro zugeht. An anderen wird über optimale Methoden des Meuchelns gebrütet. Die Schriftstellerin Lydia Haider arbeitet seit Februar als Hausautorin am Wiener Volkstheater. Ihr Arbeitsplatz ist das sogenannte „Führerzimmer“ im ersten Stock, 1938 für einen geplanten Besuch Hitlers eingerichtet, eine holzvertäfelte Dunkelkammer in Braun. An zusammengeschobenen Furnierholztischen mit angebrochenen Schokoladentafeln und „Wilhelm Tell“-Reclam-Heftchen sitzen Laura, Katharina und Hanna vor ihren Laptops. Haiders Assistentinnen tippen die Notizbücher der Autorin und Dramatikerin ab.