Avantgarde-Vinyl im Österreichischen Filmmuseum

Tscherkassky meint, Schaefers Soundtracks seien „sehr zurückhaltend, spielen sich nie in den Vordergrund“. Das mache ihn als Filmkomponisten so aufregend. „Dirk denkt eigentlich wie ein Trickfilmmusiker: Er passt sich jedem Schnitt, jeder Bewegung im Bild intuitiv an. So läuft er gar nicht erst Gefahr, die Bilder zu erdrücken. Dirk ist jemand, der den Dialog und nicht die Dominanz sucht.“ Musik, die Teil eines filmischen Ganzen wird, verändere sich substanziell, meint Schaefer noch. „Hitchcock wusste das. Er sagte: ,If you put music to film, it’s really sound.’ Sprich: Der final cut der Filmmusik ist die Tonmischung. Wer für den Film komponiert, muss dafür einen Sinn haben. Glücklicherweise bin ich Komponist, dialogue editor, Sounddesigner und Mixer in einer Person.“