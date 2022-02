Berlinale 2022: Spanischer Sieg und heimische Erfolge für "Mutzenbacher" und "Sonne"

Die Preisverleihung der Berlinale verlief durchaus anders, als man das erwartet hatte: Etliche der als Favoriten gehandelten Werke wurden entweder mit Nebenpreisen bedacht oder gleich ganz ausgelassen, stattdessen wurde der Goldene Bär am Mittwochabend einem eher unauffälligen Film verliehen, der von den Nöten katalanischer Bauern berichtet, die eine Pfirsichplantage bewirtschaften. Carla Simóns naturalistisches Drama „Alcarràs“ erschien als durchaus respektables Werk mit politischer Agenda und guter Schauspielerführung, am Ende aber auch als ein sehr typisches Stück Arthouse-Gegenwartskino.

Aber so entscheid die Jury unter dem Vorsitz des US-Regisseurs M. Night Shyamalan eben; immerhin erkannte man in der Französin Claire Denis, die ihre Liebesstudie „Avec amour et acharnement“ nach Berlin gebracht hatte, die beste Regisseurin des Festivals und in der Mexikanerin Natalia López Gallardo eine weitere herausragende Filmemacherin: Ihr geheimnisvolles und bildgewaltiges Familientrauerspiel „Robe of Gems“ wurde mit dem Jurypreis gewürdigt, der koreanische Kinomeister Hong Sangsoo für seine 27. Arbeit, „The Novelist’s Film“, sogar mit dem Großen Preis der Jury.