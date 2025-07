Blick in die nahe Zukunft: Was wird Künstliche Intelligenz mit uns machen?

Natürlich: Ein Stoffsammlungs- und Sortierungsinstrument, dessen Methode auf der Verwertung bestehenden Wissens fußt, ist per se nicht innovations-, nur reproduktionsfähig. Die KI kann nicht träumen, nur ordnen. An Neues, noch nicht online Auffindbares kommt sie nicht heran. Darum ist das Kerngebiet der Kunst – ebenso wie der Qualitätsjournalismus – zumindest vorläufig nicht bedroht. Die weiterführende Recherche, das kreative, poetische, „irrationale“ Denken, das Abtauchen in Neuland, all das liegt (noch) außerhalb der Wirkungsfelder der künstlichen Intelligenz. Die Angst der Kulturschaffenden vor dem KI-Kahlschlag betrifft jedoch die kommerzielle Kultur, in der innovative Ideen seit jeher als eher störend empfunden werden.

KI werde „definitiv viele Arbeitsplätze extrem transformieren, einige auch überflüssig machen“, sagte Steyerl in einem profil-Interview im Herbst 2023: „Grafik- und Webdesigner, Buchhalter, Programmierer müssen sich von KI realistisch bedroht fühlen.“ Sie frage sich aber, was mit dokumentarischen Bildern geschehe? „Was passiert mit Begriffen wie Faktizität und Wahrheit? Ich merke an mir selbst: Ich traue keinem Bild und keinem Ton mehr. Ich denke, dass wir alle einen neuen Alphabetismus, eine Lese- und Verständnisfähigkeit entwickeln werden müssen, um mit dieser Informationssituation umgehen zu lernen. Das wird auch gelingen.“

Zweifellos steckt in künstlicher Intelligenz nicht nur dystopisches Potenzial, sondern auch eine gewaltige Chance: In der Medizin beispielsweise führen die Präzision und die Wissensakkumulation der KI zu Quantensprüngen in Diagnostik und Behandlung. Und möglicherweise wird man angesichts des demografischen Wandels maschinelle Assistenzleistungen in vielen Berufssparten sehr begrüßen. Auch in den wirtschaftlich benachteiligten Zonen etwa des Globalen Südens könnte KI für den ersehnten ökonomischen Aufschwung sorgen.

Neue Berufsfelder sind im Entstehen: Die „kuratorische“ Arbeit an Texten, Bildern, Videos und Musik durch möglichst präzise Vor- und Eingaben, die sogenannten Prompts, könnte zum eigentlichen kreativen Akt werden. Prompt-Designer werden ihre Werke nur noch über Umwege selbst herstellen, eben eher „kunstvoll generieren“.

All dies wirft allerdings philosophische Grundsatzfragen auf: Wenn den Augen nicht mehr zu trauen ist, was geschieht dann mit dem, was wir als „real“ wahrnehmen (wollen)? Welche Kollateralschäden werden all die Simulationen und grenzenlos manipulierbaren Bilder, Töne und Nachrichten, die bereits um uns sind, verursachen? Werden sich die allgegenwärtigen Fake News via KI zu „Halbwahrheiten“ verdichten, deren Überprüfung niemand mehr leisten kann und will?

Gegen den Missbrauch künstlicher Intelligenz soll, so will es wenigstens die Europäische Union, ein Regularium wirken. Der EU Artificial Intelligence Act wurde im August 2024 vorgelegt, nach einer Evaluierungsphase soll er 2026 voll in Kraft treten. Aber wie realistisch sind die darin verankerten Dinge? Welche juristische Handhabe gäbe es, um Urheberrechte zu wahren, um Text-, Bild- und Klangwerke vor dem längst laufenden digitalen Zugriff zu schützen? Und wie sollte man KI-Interventionen lückenlos sicht- oder erkennbar machen? Unsere Serie wird all diese Themen behandeln, in Gesprächen mit KI-Spezialisten und Theoretikerinnen, mit Content-Produzentinnen und Zukunftsforschern vertiefen.

Digitale Ehrlichkeit

ChatGPT, das von OpenAI initiierte, mit Abstand meistkonsultierte KI-Modell, sieht sich inzwischen noch zu einer gewissen Ehrlichkeit verpflichtet: Wer den Chatbot nach seinen aktuellen Fähigkeiten befragt, Fake News auszuschließen, erfährt von ihm – siehe auch das profil-Interview mit der Maschine – dies: „KI allein kann das nicht perfekt leisten – sie kann aber Indizien bewerten, Wahrscheinlichkeiten analysieren und bekannte Quellen abgleichen.“ Ironie, Satire und Deepfakes seien tatsächlich „schwer zu erkennen“.