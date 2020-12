Blutdurst: Drei neue Bücher über und von Susan Sontag

Sontag war laut, kühn, ikonisch, die Frau mit der weißen Haarsträhne, eine mondäne New Yorkerin mit Zweitwohnsitz in Paris, Liebhaberin prominenter Frauen und Männer, eine der ersten Intellektuellen Amerikas, die ihre Erfolge und Fehlschläge buchstäblich in aller Öffentlichkeit auslebte. Andy Warhol entdeckte ihre Starqualitäten, und in Woody Allens Filmkomödie "Zelig" trat sie als allgegenwärtige Kommentatorin auf.



Sontag wurde vor 87 Jahren in New York geboren und starb nach langem Krebsleiden 2004 im dortigen Memorial Hospital. Es entspricht der Schriftstellerin, die den Regelbruch zur Arbeitsgrundlage erhob, geradezu ideal, dass fernab runder Jahrestage kürzlich drei neue Bücher, eines von ihr, zwei über sie, erschienen sind. Die Biografie "Sontag" des amerikanischen Journalisten Benjamin Moser, 44, ist ein Monumentalziegel, in dem man sich wie in einem detailversessenen Roman über eine grandios widersprüchliche Heldin festliest. "Sontag" wurde heuer mit dem Pulitzerpreis für die beste Biografie ausgezeichnet; das Buch ist Epochengemälde, Zitate-und Interviews-Fundgrube sowie Bio-Epos über, so Moser, "Amerikas letzten großen Literaturstar". Kurzum: viel mehr als die Summe seiner Teile.