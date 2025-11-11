„Buch Wien“: Loblied auf ein unentbehrliches Event
Ach, armes kleines Ding! Bedrohte Spezies Buch! Notgedrungen sei hier deshalb der schnelle Warnhinweis erlaubt: Die folgenden Zeilen können die gute Laune trüben.
Das Kulturgut Buch, laut UNESCO-Definition aus dem Jahr 1964 eine „nicht-periodische Publikation mit einem Umfang von mindestens 49 Seiten“, wird seit geraumer Zeit von allen möglichen Seiten her angegriffen. Verlage und Buchhandlungen kämpfen ums Überleben, die Leserinnen und Leser von Büchern werden stetig weniger, dazu wird überall auf Teufel komm raus gespart.
Dazu ein paar Zahlen: Die Gesamtmenge der in Deutschland, dem mit Abstand wichtigsten Umschlagplatz des deutschsprachigen Buchhandels, veräußerten Publikationen ging in den vergangenen zehn Jahren erheblich zurück: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ermittelte, dass sich die Bucheinkäufe in Deutschland von 37 auf 26 Millionen Stück reduziert haben. 2003 gab es in Deutschland noch 5127 Buchhandlungen, vor zwei Jahren waren davon noch 2843 übrig. In Österreich gab es vor gut 20 Jahren noch 1115 Buchhandlungen, inzwischen hält der heimische Handel bei 400 Verkaufsstellen.
Laut der jüngsten OECD-Untersuchung haben mehr als ein Viertel der Erwachsenen in Österreich Probleme beim Lesen; die Zahl der funktionalen Analphabeten steigt, also jener Zeitgenossen, die einzelne Wörter und Sätze lesen und schreiben können, aber nicht mehr in der Lage sind, zusammenhängende Texte zu verstehen.
„In der Bücherkiste rumpelt es“, stellte kürzlich der Buchmarktexperte Rüdiger Wischenbart in einem „Standard“-Kommentar fest.
Als ob das nicht genug wäre, gesellt sich neuerdings die Druckereikrise hinzu. Großes Thema auf der kürzlich zu Ende gegangenen Frankfurter Buchmesse, dem weltweit größten Branchenevent: Lieferengpässe erschüttern den Buchhandel – ausgerechnet in der Vorweihnachtssaison, der Hauptgeschäftszeit. Viele Druckereien haben aufgrund nachlassender Nachfrage und des grassierenden Buchstabenflimmerns auf Bildschirmen ihre Produktion umgestellt: Die Herstellung von Onlinehandel-Kartonverpackungen ersetzt schleichend die Buchfertigung.
Alles hängt zudem, wie so oft, mit allem zusammen: Die Kosten für Miete und Personal vieler Buchhandlungen steigen, die Einnahmen stagnieren; um Lagerkosten zu sparen, werden geringere Mengen an Büchern bestellt. Auf Romanen und Sachtiteln, die nicht entsprechend nachgefragt werden, will bei steigenden Portokosten niemand sitzen bleiben. Ganz zu schweigen davon, dass Selfpublishing und der Angstgegner KI das althergebrachte Verlagswesen schon seit einiger Zeit zusätzlich verwirbeln.
„Eine Branche erodiert“, schlussfolgert selbst der Analyst Wischenbart, üblicherweise kein Anhänger des ungezügelten Alarmismus.
Good News
Und die gute Nachricht? Das Buch, eine der besten Erfindungen überhaupt, lässt sich nicht unterkriegen. Dafür wird unter anderem die 17. Ausgabe der Branchenmesse „Buch Wien“ sorgen, die vom 12. bis 16. November in der Messe Wien beim Prater stattfinden wird.
Die „Buch Wien“, nach Frankfurt und Leipzig die drittgrößte Belletristik- und Sachbuchmesse im deutschsprachigen Raum, ist der beste Schutz vor dem hereinbrechenden Untergangswahnsinn, ein bunter Jahrmarkt der Schreib-und-Lese-Vitalität. Es ist keine Übertreibung, zu sagen, dass Buchmessen saisonale Orte für alles Mögliche und Unmögliche sind, fantastische Aufführungsräume für zwischen Buchdeckel gepresstes Kulturgut, die Ouvertüre zum hoffnungsvollen Gedanken: So schnell wird das Buch nicht verschwinden. Bücherdämmerung bis zur nächsten Problemgroßlage abgesagt.
Nochmals Zahlen, diesfalls ausgesprochen positive: Die diesjährige „Buch Wien“ wird an fünf Tagen 516 Events auf insgesamt neun Bühnen und in vier Workshop-Zonen bieten und dabei 660 Mitwirkende versammeln; auf zusätzlichen 5000 Quadratmetern in der Halle C der Messe Wien werden summarisch 322 Stunden Programm geboten werden.
Anruf bei Julia Kospach, ehemalige profil-Redakteurin und neue „Buch Wien“-Kuratorin für Belletristik und Sachbuch. Was kann die „Buch Wien“ in Lesekrisenzeiten leisten?
„Viele Buchhandlungen und Verlage kämpfen um ihre Existenz“, sagt Kospach: „All das stimmt – gleichzeitig wächst die ,Buch Wien‘ und hat jedes Jahr mehr Zulauf! Das ist ein Widerspruch, für den ich keine richtige Erklärung finde. Die Krise der Buch- und Printbranche ist multifaktoriell.“ Die „Buch Wien“ werde die Probleme nicht lösen, aber sie mache die Branche mitsamt ihren Schwierigkeiten sichtbar. „Und sie kann dabei lautstark für ein paar bedrohte Tugenden einstehen: die Kulturtechnik des langen, ausschweifenden Lesens zum Beispiel. Oder für die Überzeugung, dass Literatur, Buch und Geschichtenerzählen gesellschaftlich unentbehrlich sind. Schließlich soll sie auf die Übereinkunft hinweisen, dass Debatten keine Gladiatorenkämpfe bis aufs Messer, sondern zivilisierter Meinungsaustausch sind, dass Vielfalt eine enorme Bereicherung darstellt.“
Und die Probleme? „Die hohen Bücherstapel sind ein Thema. Allerdings aus der Kategorie Luxusproblem!“
Seitenweise-Feier
Kospach hat für ihre erste „Buch Wien“-Ausgabe eine fünfseitige Liste mit Gästen zusammengestellt, viel heimische und internationale Prominenz: Daniel Glattauer, Franz Schuh, Doris Knecht, Karl-Markus Gauß, Robert Menasse, Lydia Mischkulnig, Olga Flor, Marlene Streeruwitz, Michael Köhlmeier, Florian Illies, Caroline Wahl, Feridun Zaimoglu, Gustavo Faverón Patriau, Juri Andruchowytsch, V. V. Ganeshananthan und und und.
Man hat für das Buch mehr als Hoffnung, wenn man auf buchwien.at durch das Programm für die anstehende Wiener Seitenweise-Party vagabundiert.
Den habituellen Nörglern und Schwarzsehern sei noch entgegengehalten, dass die erste Frankfurter Buchmesse schon vor mehr als 75 Jahren stattfand, in großzügiger Datierung sogar vor mehr als einem halben Jahrtausend: Nachdem Johannes Gutenberg um 1450 den Druck mit beweglichen Lettern erfunden hatte, avancierte Frankfurt bereits zum Buchmessemittelpunkt.
Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass die Besucherinnen und Besucher der „Buch Wien“ wie die Helden eines Abenteuerromans am Ende mit neuen Ideen und Ansichten, abwegigen Fragen und Antworten belohnt werden. Party on!