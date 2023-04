Buchmesse Leipzig: A bisserl a Aufmischung

Leipzig dürfte bald verwienern. Der Nino aus Wien raunzt in den Linien 14 und 16 aufs Schönste die Namen der Stationen, die zum Messegelände und zur Schaubühne Lindenfels führen. Das Gastland Österreich auf der Leipziger Buchmesse, die kommende Woche das Literaturleben bestimmen wird, steuert den Slogan „meaoiswiamia“ bei. Mehr als wir also. Vor knapp 30 Jahren, auf der Frankfurter Buchmesse 1995, der weltweit wichtigsten Literaturveranstaltung, erfolgte Österreichs bislang erster und letzter Gastlandauftritt. Nun der zweite Durchgang: Wir und Leipzig. Austria und die Welt.

Im Untergeschoß des Wiener Literaturhauses lagert ein ziegeldicker Band, der Pressespiegel der Frankfurt-Messe, Stand 5. Dezember 1995. Frankfurt war ein Wagnis in vielerlei Hinsicht. „Das Ufo ist gelandet“, schrieben deutsche Gazetten damals. Die Schlagzeile „Genie mit Sachertorte“ ließ die Klischees kulminieren. Die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ präsentierte ein Foto mit Merksatz: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.“ Grundverschieden auch die äußeren Umstände: „Frankfurter Buchmesse on line – Internet für Buchhandel immer bedeutender“, meldete ein Vorarlberger Lokalblatt. „On line“, so schrieb man das 1995. „Die österreichische Literatur gilt als die kleine wilde Schwester der deutschen“, fasste der Salzburger Kulturjournalist Anton Thuswaldner 2015 in einem Essay die ausufernde Diskussion darüber zusammen, was das spezifisch Österreichische innerhalb der deutschen Literatur sei. Frankfurt 1995 war von dieser einen Frage gebannt. „Robert Menasse kritisierte seinen Kollegen Peter Handke, der in seinen Texten das schöne Wort ,Obers‘ durch das deutsche ,Schlagsahne‘ ersetzte“, beobachtete ein Frankfurter Stadtmagazin. Armin Thurnher zog im „Falter“ das satirische Plateau ein: „Sagt man zu den Würstchen nun Wiener oder Frankfurter? Richtige Antwort: Sacher-Würstchen.“

Bashing im Museum

Es trifft sich gut, dass Gerhard Ruiss, 71, im Wiener Literaturhaus sein Büro im Untergeschoß um die Ecke hat. Der Autor und Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren war 1995 im Frankfurt-Organisationskomitee. Für Leipzig sitzt er im Beirat. „Bei den ersten Veranstaltungen in Frankfurt ernteten wir mitleidiges Lächeln“, erinnert sich Ruiss an die Publikumsreaktion auf den literarischen Austro-Import. „Bald überschlugen sich jedoch die Jubelmeldungen, die Säle platzten aus allen Nähten.“ Am Ende, sagt Ruiss, sei Frankfurt ein Fest gewesen. Eine Feier der Literatur, ein großes Miteinander, das von der Politik völlig unberührt blieb. „In Frankfurt wie in Leipzig stellte und stellt sich nicht das politische, touristische, kulinarische Österreich vor. Dazu ist die Literatur des Landes zu sperrig, theatralisch, kompliziert, undogmatisch, widerborstig, grenzüberschreitend. Selbst das Österreich-Bashing ist längst musealisiert.“ Der Staatsbeschimpfungsmechanismus ist 2023 außer Kraft. „Hassliebe zum Heimatland“, derart überschrieben deutsche Zeitungen 1995 noch ihre Frankfurt-Berichte. Und wenn die heimische Politik dennoch versuchte, Leipzig für sich zu vereinnahmen? „Keine Chance. Ich vertraue vollends auf die Widerspenstigkeit der Literatur“, sagt Gerhard Ruiss.