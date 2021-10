Florentina Holzinger: "Trixie, wie möchtest du den Tod tanzen?"

profil: Ihre Shows werden trotzdem immer gigantischer. Wo soll das enden?

Holzinger: Morgen haben wir unseren ersten Besuch auf dem Flugfeld in Berlin-Tegel. Was mich definitiv noch interessiert, das sind Luft und Wasser. Ich hätte auch gern etwas im Ferry-Dusika-Hallenstadion in Wien inszeniert, eine Radrennbahn, die bald abgerissen wird. Da waren die Gymnastinnen in der Mitte, am Rand standen die Turnenden, und die Radrennathletinnen fuhren um sie herum.



profil: In "A Divine Comedy" ist auch die 81-jährige Ballerina Trixie Cordua wieder dabei.

Holzinger: Mich haben mittelalterliche Totentänze interessiert und die Vergänglichkeit durch Trixies Lupe. Sie ist dem Tod am nächsten, aber die Robusteste von uns allen. Die Sexszene auf dem Sarg war übrigens nicht meine Idee. Sie brachte das Thema ständig auf. Wenn ich fragte: "Trixie, wie möchtest du den Tod tanzen?",kam sie sofort mit Masturbation an.