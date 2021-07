Cannes-Tagebuch 2021, Teil drei: Kinophantome und Callboys

Vom Kino und seiner Historie erzählt auch der Film „Moneyboys“, allerdings viel impliziter als Hansen-Løve, Der neben Sebastian Meises „Große Freiheit“ zweite Spielfilm aus Österreich im diesjährigen Cannes-Programm wurde Montagmittag uraufgeführt: „Moneyboys“ ist das Debüt des in China geborenen, in Österreich aufgewachsenen Regisseurs C. B. Yi – eine kunstvoll stilisierte Erzählung von jungen Männern, die sich – die Armut des Landlebens flüchtend – in den Großstädten als Callboys für reiche Freier andienen, bei besten Einkommenschancen allerdings auch einen hohen existenziellen Preis für ihre Karrieren zahlen. Die makellosen Bildkompositionen des Kameramanns Jean-Louis Vialard, der auch schon mit einem der größten Filmemacher der Gegenwart, mit dem aus Thailand stammenden Apichatpong Weerasethakul gearbeitet hat, sind das Hauptkapital dieses Films, der in ruhigen Rhythmen und langen Einstellungen gehalten ist. Man merkt, wie akribisch C. B. Yi die großen asiatischen Arthouse-Filmemacher studiert hat: Die trancehaften Kamerabewegungen von Hou Hsiao-hsien („Flowers of Shanghai“) sind hier ebenso präsent wie der kühle soziale Realismus des Jia Zhangke oder die schaurig-schönen Neonwelten des Wong Kar-wai.