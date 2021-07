"Crap" von Scott McClanahan: Tick, tick, tick

"Crap" bietet viel trockenen Humor und die Kunst der grellen Farbe, abrupte Wechsel und dosiertes Pathos, dazu wunderlich schrille Szenen, die verlässlich in noch wundersameren Schlusskommentaren kulminieren: "Bringen Sie lieber Ihr Gebüsch hier dazu, nicht so viel Scheiße zu labern!" Um so einen Satz zu schreiben, muss zuvor schon einiges schiefgelaufen sein. Ein eher dunkler Hintergrund ist auch bei folgender Sentenz zu vermuten: "Wenn ich irgendwann sterbe, schmeißt mich einfach raus in den Hof, damit die Waschbären was von mir haben." In McClanahan-Kurzformel: "Die Welt war ein Witz." Und wir alle nur Ameisen.



"Tick, tick, tick", mahnt der Autor wiederholt seine Leserschaft, derart schnell fliege das Leben dahin: "Tick, tick, tick." Mit "Crap", diesem schönen Rausch, lässt sich die ungreifbare Zeit immerhin superb vertändeln.