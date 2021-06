Zwei Minuten vor Mitternacht. Bo Burnham, Komiker, Musiker und Schauspieler, sitzt vor einer Digitaluhr und wartet auf den Beginn des neuen Tages. Es ist sein 30. Geburtstag – und er fällt in ein alles andere als normales Jahr. Der Corona-Lockdown hat dem US-Comedy-Star zugesetzt; die langen Haare fallen ihm in die Stirn, der Bart ist zerfranst, der Hoodie ausgebeult. Bereits sechs Monate, so erzählt er, arbeite er an diesem TV-Special. Sein Ziel: das Pandemie-Projekt vor dem runden Geburtstag abzuschließen. Um Mitternacht dann die Ernüchterung. Nichts ist anders, der Film noch nicht fertig, und die Pandemie geht weiter.