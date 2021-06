Sophie Reyer: „Der Kühlschrank muss ja gefüllt werden.“

Als Autorin fällt sie gern mit der Tür ins Haus. Ihre Satzgefüge dürfen schrill und überspannt klingen, allzu gedrosselte Regungen haben Seltenheitswert: Hauptsache, die Prosa schwingt. Die Figur Flora stolpert in „Schildkrötentage“ (2017) durch die Welt, während sich Klein-Käthe in „Zwei Königskinder“ (2020) bei ihren Streifzügen durch die Untiefen der Dorfprovinz so fremd wie der Mond fühlt. Reyers Schreib-Drive ist oft mitreißend, zuweilen manieriert, mitunter überschießend. Ihre Bücher sind fortgesetzte Plädoyers für ein kühnes Erzählen, das Fehltritte und Fettnäpfchen nicht scheut. In „Mutter brennt“ (2019) wird inflationär „gestiert“ und „gegiggelt“, und die nicht mehr taufrische Metapher, wonach sich geknechtete Menschen bisweilen in Tiere verwandeln, steht in „1431“ im Dauereinsatz.

„1431“ illustriert, was den Kern von Reyers Büchern ausmacht: die permanente Bereitschaft, zu weit zu gehen, Grenzen neu auszuloten – thematische, formale, ästhetische. Insofern handelt es sich bei dem Roman um einen kleinen Prosaglücksfall: Ein Stoff findet seine ideale Autorin. Reyer ergeht sich regelrecht in den Visionen der Märtyrerin. In deren „feurigem Schädel“ leuchten „Lichtgespinste“ und verheddern sich „Denkfäden“. Die „Nacht atmet“, und die große Frage lautet: „Kann der Tod sterben?“ Selbst Gott und die Heiligen sind in Plauderlaune: „Weinen ist schlecht fürs Gesicht“, mahnt Erzengel Michael das Bauernmädchen: „Reiß dich zusammen!“

Für Buch Nummer 73, das von den Gebrüdern Grimm handeln wird, denkt Reyer übrigens gerade über Großmutters große Augen, Dornröschenschlaf und Siebenmeilenstiefel nach. Ihre Tage müssen 72 Stunden haben.