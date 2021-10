„Crossroads“ von Jonathan Franzen: Gott und Glögg

1. Worum geht es in „Crossroads“?

Der Roman berichtet von der Pfarrersfamilie Hildebrandt, die 1971 in einem Vorort von Chicago lebt, erzählt in einem Strom aus Erinnerungen und Fantasien, grenzenlosem Fabulieren und wilden Lügen. So geht die Geschichte der Hildebrandts: Vater Russ, 47, ist der Pfarrer einer protestantischen Gemeinde namens „First Reformed“ in der fiktiven Stadt New Prospect, der von einem nachrückenden, jüngeren Geistlichen zum Stellvertreter degradiert wird – auch, weil er angeblich ein junges Mädchen belästigt hat, was Russ dementiert.