Der Fall Teichtmeister überschattet den Österreichischen Filmpreis

Die vielfachen Krisen, in denen das Kino als verflossenes Leitmedium weltweit steckt, nagen hierzulande noch ein paar Nuancen intensiver an der Substanz als anderswo. Denn wenn nun, am Donnerstagabend, im Globe Wien die Gala zum Österreichischen Filmpreis 2023, inszeniert von der Regisseurin Catalina Molina, über die Bühne gehen wird, gilt es nicht nur, ideologische Grabenkämpfe zu konterkarieren und dem noch immer problematischen Post-Covid-Publikumsschwund entgegenzuwirken, sondern auch auf die vielgestaltigen Politquerelen zu reagieren, die in Österreich allgegenwärtig sind.

Dieser Filmpreis ist eine relativ junge Veranstaltung: Erst seit 12 Jahren vergibt Österreichs 2009 gegründete Filmakademie ihre Auszeichnungen – und bislang pendelte man zwischen den Gala-Schauplätzen Wien und Grafenegg. Aus der Entrüstung der Kulturszene über das Regierungsabkommen der niederösterreichischen ÖVP mit der FPÖ wuchs Ende März jedoch auch die Überzeugung der Filmakademie, vorläufig nicht mehr in jenem Bundesland feiern zu können. 2024 werde man die Gala jedenfalls nicht wie eigentlich geplant in Grafenegg abhalten.

Die Präsidentschaft der Filmakademie haben derzeit die Schauspielerin Verena Altenberger sowie der Produzent und Filmemacher Arash T. Riahi inne. Auch das Thema Machtmissbrauch in der Filmbranche hält sie in Atem. Denn in gleich zwei nominierten Filmen tritt ein Künstler auf, mit dem man nun nichts mehr zu tun haben will. In Marie Kreutzers Historienspektakel „Corsage“, das die Liste mit acht Nominierungen anführt, und in Ruth Maders Nonnenpsychothriller „Serviam – Ich will dienen“ (nur im Bereich Maskenbild nominiert), schreibt der Akademie-Vorstand, wirke ein Schauspieler mit, „der wegen des Besitzes von sexuellen Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger zum Leid zahlreicher Kinder beigetragen hat. Florian Teichtmeister ist zwar ein prominenter, aber leider bei weitem kein einzelner Fall.“