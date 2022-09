"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht": Aus der Zeit

Wenn sich Elon Musk verächtlich über eine aktuelle TV-Serie äußert, muss das per se nichts Schlechtes bedeuten – eher im Gegenteil. „Tolkien is turning in his grave“, schrieb der erratische Entrepreneur auf Twitter über die neue Amazon-Produktion „Die Ringe der Macht“, die teuerste Serie der TV-Geschichte. In Musks Welt sollte man dies vor allem als Seitenhieb gegen den ewigen Konkurrenten und Amazon-Gründer Jeff Bezos verstehen. Tatsächlich muss sich das Prequel zum Fantasy-Epos „Der Herr der Ringe“ neben anderen aktuellen Serien-Blockbustern („House of the Dragon“ bei HBO/Sky, „Sandman“ auf Netflix) nämlich keineswegs verstecken.