In „House of the Dragon“ werden etablierte Blockbuster-Elemente (Splatter, Sex, Intrigen) mit einem frischen Schauspiel-Cast und einigen feministischen Themen (die Gefahren einer Geburt) neu inszeniert. Bei aller Explizitheit (Hauptdarsteller Matt Smith kritisierte die inflationären Sex-Szenen in einem Interview) liegt es nun an Königstochter Rhaenyra Targaryen (Emma D“Arcy), Westeros in eine neue Epoche zu führen – als womöglich erste Königin überhaupt. Oder stürzt sich das Patriarchat lieber selbst ins Verderben, nur um eine Frau auf dem Eisernen Thron zu verhindern? Zu Beginn von „Game of Thrones“ wird die Targaryen-Dynastie bereits in Schutt und Asche liegen. Auf neue Freiheiten folgt meist ein brutaler Backlash. Das ist in Fantasy-Geschichten nicht anders als in der Realität. Philip Dulle