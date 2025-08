Der Kampf ein Leben: Ein filmisches Denkmal für die Femen-Gründerin

Sie war Ikonenmalerin und feministische Aktivistin: Einer Mitbegründerin der ukrainischen Femen-Bewegung, Oksana Schatschko, geboren 1987, gestorben 2018, erweist die Filmemacherin Charlène Favier in ihrem Biopic „Oxana – Mein Leben für Freiheit“ Respekt – mit einer starken Darstellerin (Albina Korzh), mit lyrischen Exkursen und radikaler Parteilichkeit.

Die Französin Favier hat ihren dritten Kinospielfilm somit einer Kämpferin, einer der Initiatorinnen der Friedens- und Protestgruppe Femen gewidmet. Der Film, koproduziert in Frankreich, Ungarn und der Ukraine (wegen des russischen Angriffskrieges konnte er aber dort nicht gedreht werden), beginnt seine Erzählung frühmorgens, noch in der Dunkelheit, am Ort und Tag der ersten großen Ausstellung – und des Suizids – seiner Protagonistin: in Paris, am 23. Juli 2018.