Transkontinentale Filmromanze: „Black Tea“

Erst in der Diaspora kommt sie zur Ruhe: Eine junge Frau an der Elfenbeinküste (Nina Mélo) flieht in letzter Sekunde vor ihrer Eheschließung nach China, in die Hafen-Megalopolis Guangzhou, wo sie sich in einen sanften Teehändler (Chang Han) verliebt. Der Filmemacher Abderrahmane Sissako, 63, hat „Black Tea“ in Taiwan inszeniert, in dunkel glühenden Farben und gedämpfter Romantik. Der Regisseur ist eine stille, aber imposante Erscheinung, ein sportlich wirkender Mann, der ernst durch seine getönte Brille blickt und das fortgeschrittene Alter allenfalls in der Grau-Andeutung seines kurzgeschorenen Haars erahnen lässt. Das profil-Gespräch fand am Rande des Filmfestivals in Berlin statt, wo „Black Tea“ 2024 uraufgeführt wurde. In Mauretanien geboren, wuchs Sissako in Mali auf; er studierte sechs Jahre lang Film in Moskau, lebte später auch in Paris und inzwischen wieder in Mauretanien. Seine Filme „Bamako“ (2006) und „Timbuktu“ (2014) wurden vielfach preisgekrönt.