Wien steht die Nacht sehr gut, proklamierte Der Nino aus Wien bereits vor drei Jahren in einem profil-Interview. In einer einzigen schlaflosen Nacht, so will es der aktuelle Entstehungsmythos, hat der Singer-Songwriter nun sein elftes Album „Ocker Mond“ eingespielt. Für die zwölf neuen Stücke benötigte der 32-Jährige nur eine Gitarre und seine unverkennbare Stimme; es geht um Sehnsuchtsphantasien („Australien“), um zufällige Begegnungen im „Hawelka“ und die Heimfahrt mit dem „Taxi Driver“.