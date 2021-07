deutschrapmetoo: Es geht auch anders

Nicht konsequent woke, aber diskursfreudig zeigt sich die Hamburger Rapperin Shirin David. Auf Instagram veröffentlichte David ein ausführliches Statement, in dem sie Medien, die Musikerkollegenschaft und auch sich selbst in die Pflicht nahm: „Vergewaltigungsopfer werden systematisch von unserem Rechtssystem vernachlässigt, und ich werde nicht zulassen, dass sie auch noch von einer ganzen Industrie stumm gestellt werden.“ In dem Track „Lieben wir“ hatte David Samra „in einem positiven Zusammenhang erwähnt“ – die betreffende Zeile hat sie nun kurzerhand aus dem Lied gestrichen.