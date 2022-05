"Doctor Strange in the Multiverse of Madness": Methode Vakuum

Der erste "Doctor Strange"-Film war ein mittlerer Welterfolg, was nun die Existenz eines zweiten rechtfertigte. Es hätte nicht sein müssen. In der Produktion von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" muss einiges grundlegend schiefgelaufen sein, denn der Film ist derart atemberaubend chaotisch geraten, dass nur Menschen, die narratives Vakuum und Nonstop-Spezialeffekterei zu schätzen wissen, hier auf ihre Kosten kommen werden.