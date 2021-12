"Spider-Man – No Way Home": Zusammen ist man weniger allein

„No Way Home“ ist der erste Film, der in der Pandemie ein Einspielergebnis von mehr als einer Milliarde US-Dollar erzielen konnte, und dies wundert kaum. Denn „Spider-Man“ liefert alles, was ein Popereignis am Jahresende 2021 bieten muss: charismatische und TikTok-taugliche Heldinnen und Helden, eine Liebesgeschichte (die sich dank der Hauptdarsteller Holland und Zendaya auch ins reale Leben überträgt), super fiese Gegenspieler, flache Witze und nerdige Popkultur-Referenzen – Popcorn-Kino im besten Sinne. Am Ende dieses zweiten Corona-Jahres sind das immerhin 148 Minuten Ablenkung vom Alltag zwischen Kontaktbeschränkung und neuen Lockdown-Fantasien – und ein Zeichen, dass das Kino als Erlebnis unter Fans noch lange nicht tot ist. „No Way Home” ist zudem der einzige Film seit „Star Wars: The Rise of Skywalker“ aus dem Jahr 2019, der weltweit die magische Milliarden-Marke überschritten hat. Nicht einmal das aktuelle James-Bond-Abenteuer „No Time to Die“, das letzte mit Daniel Craig, kann da mithalten.