Endlandpartie: Romantische Männer, abwesende Geliebte

Aus jungen Männern werden alte, das Leben geht so schnell dahin. Die Natur ist widrig und doch so beeindruckend. Auch hier: Ein alter Mann namens Tom unternimmt, zu Ehren seiner verstorbenen Frau, eine akribisch geplante Busreise von der nordöstlichsten Spitze Schottlands bis nach Land's End, in den äußersten Südwesten Großbritanniens – 1350 Kilometer entfernt. Er benutzt dazu ausnahmslos Lokalbusse. Es ist eine Pilgerreise, Tom hat sie seiner Frau versprochen. "The Last Bus" heißt der Film bescheiden, der davon erzählt (der deutsche Verleih hat sich offenbar an dem Erfolgstitel "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" orientiert und das Werk allen Ernstes "Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr" genannt).



Der englische Charakterdarsteller Timothy Spall, bekannt aus den Filmen Mike Leighs, spielt hier einen 90-Jährigen. Zum Zeitpunkt des Drehs war Spall 63, trotzdem nimmt man ihm das alles ab: Tom ist ein Reisender mit tief herabgezogenen Mundwinkeln, die Augen meist zu Schlitzen verengt – und doch alles andere als ein knurriger Alter. Er ist ein Menschenfreund und Kindersympathisant, ein sanfter, schwerkranker Mann auf Erinnerungstrip an die Schauplätze seiner jungen Ehe, deren Glück in Rückblenden immer wieder aufflackert.