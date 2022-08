Funny van Dannen: „Die Nazis haben die ganze Volksmusik versaut“

profil: Ihre neueste Songsammlung haben Sie „Kolossale Gegenwart“ genannt. Hat man schon mit der Gegenwart genug zu tun, um sich zumindest um die Zukunft keine Sorgen mehr machen zu müssen?

Van Dannen: Ich habe Pessimismus im Kopf und Optimismus im Herzen. Die Gegenwart ist tatsächlich kolossal; man ist davon so eingenommen, dass es schwierig ist, die Zukunft richtig einzuschätzen.

profil: „Alles muss man selber machen“, heißt es in einem Ihrer neuen Lieder. Texten Sie, um sich selbst zu therapieren – oder sind Sie der Seelentröster Ihres Publikums?

Van Dannen: Vielleicht ist etwas Therapeutisches dabei. Für eine Zielgruppe schreibe ich nicht. Bei mir überwiegt immer noch die Freude am Songschreiben.

profil: Vergeht Ihnen die Leichtigkeit nie?

Van Dannen: Grundsätzlich bin ich eine rheinische Frohnatur. Als Kind war ich viel krank, hatte Bronchitis, seitdem bin ich schon froh, wenn ich frei atmen kann und gesund bin. Das hilft mir, eine gewisse Zufriedenheit zu haben und nicht die ganze Zeit zu meckern. Meine Generation ist in einer guten, goldenen Zeit aufgewachsen, während ein Teil der Welt bereits in Kriegen und Krisen versunken ist.

profil: Bei welchen Themen geht Ihnen der Witz aus?

Van Dannen: Blindlings lustig zu sein, ist Quatsch. Es gibt Themen, die mit der alten Form von Humor nicht mehr zu bewältigen sind. Über die Entwicklungen in den USA seit Donald Trump noch Witze zu machen, fällt mir schwer. Wenn es um Krieg geht, hört es für mich ganz auf.