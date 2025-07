Fatale Maschinen: Wie tödlich könnten KI-Systeme werden?

Nun spricht das Autorenteam von „AI 2027“ jedoch nicht von menschlichen Machenschaften und krimineller Intention, sondern von ungewollten Forschungsentgleisungen. Bestimmte Abläufe und Funktionsweisen im machine learning verstehe bereits jetzt niemand mehr: Black-Box-KIs bleiben undurchdringlich. „Wenn wir nun ein System entwickeln“, sagt Kokotajlo, „das intelligenter ist als die klügsten Menschen, unsere Wirtschaft steuert und Roboter betreibt, und wir nicht wissen, ob es ehrlich ist und zuverlässig unseren Anweisungen folgt, haben wir ein Problem.“ Welches er so auf den Punkt bringt: „Wir haben gerade die Kontrolle über unsere Zukunft an ein System abgegeben, das wir nicht verstehen.“

Mic Hirschbrich sieht das anders: Im Bereich „Explainable AI“ (erklärbare KI) gebe es laufend Fortschritte, in vielen praktischen Anwendungen reiche ohnehin ein verantwortungsvoller Umgang („Responsible AI“) aus, etwa durch klare Prüfmechanismen. Inzwischen arbeite man auch an einer Art „KI-TÜV“. Die meisten heute genutzten Systeme seien „enge“ Technologien, sogenannte Narrow AIs mit gut kontrollierbarem Funktionsumfang. Doch auch Hirschbrich sieht einen gewissen Nachholbedarf: „Wo es um sensible Entscheidungen mit ethischen Implikationen geht, um mögliche Manipulation oder schwer zu identifizierbare Schädigungen, wäre mehr Erklärbarkeit wünschenswert.“ Die Forschung arbeite an besseren Einsichten in neuronale Modelle. In den USA gebe es dafür sehr hoch dotierte Lehrstühle. Vollständige Transparenz werde bei hochkomplexen Netzen schwierig bleiben, vermutet Hirschbrich. „Aber vielleicht werden wir auch da noch überrascht.“

Unheilsprophezeiungen

Daniel Kokotajlo ist einstweilen nicht zimperlich in seinen Unheilsprophezeiungen: Er gab schon 2024 an, er gehe von einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass eine avancierte KI der Menschheit katastrophalen Schaden zufügen oder diese vernichten werde. Er halte es, so bekräftigte er auch im „Spiegel“-Interview, angesichts der rasanten KI-Entwicklung „und der verrückten Konkurrenz nicht nur zwischen den KI-Firmen, sondern auch zwischen den USA und China für wahrscheinlich, dass die Dinge böse enden werden.“

Die verfügbaren KI-Systeme sind um Kalmierung bemüht: Der Chatbot der KI Claude etwa, zur Verfügung gestellt von dem Software-Entwickler Anthropic, behauptet von sich selbst: „Ich bin dafür geschaffen zu helfen, niemals zu schaden. Automatische Schutzmechanismen verhindern, dass in unseren Gesprächen gewalttätige, missbräuchliche oder irreführende Inhalte entstehen.“

Pessimismus ist offenbar dennoch nötig: Im US-Kongress wurde unlängst erst in letzter Minute eine Verordnung, die Teil der Trump’schen „Big Beautiful Bill“ gewesen wäre, gekippt, die es den Bundesstaaten zehn Jahre lang untersagt hätte, KI zu regulieren. Und vor wenigen Tagen hat Donald Trump verfügt, er werde keine strenge Regulierung in der Entwicklung von KI zulassen – auch, um im Tech-Wettlauf mit China nicht ins Hintertreffen zu geraten. „Das zeigt, wie stark das US-System auf wirtschaftliches Wachstum fokussiert ist“, sagt Mic Hirschbrich, „deutlich stärker als in Europa. Viele amerikanische Entscheidungsträger sehen KI primär als Produktivitätsmotor – und sind bereit, regulatorische Risiken dafür einzugehen.“

Die Europäische Union arbeitet einstweilen daran, ihren vielkritisierten AI Act auszufeilen. Aber wird es überhaupt eine Chance auf wirkungsvolle Schutzmaßnahmen geben? Kann man eine sich derart rasant entwickelnde Technologie überhaupt noch politisch einhegen? Die RTR, also die Regulierungsbehörde, die den AI Act in Österreich umsetzt, erklärt Hirschbrich, „würde das wohl als ihren Auftrag sehen. Ich selbst warne seit fast einem Jahrzehnt davor, KI nur national oder selbst kontinental regulieren zu wollen. Eine globale Koordination wäre notwendig, aber sie ist politisch kaum noch realistisch. Auch, weil ein wirklich ambitionierter Versuch nie unternommen wurde.“

Der heutige AI Act bringe eine „grundsätzlich nachvollziehbare und praktikable Logik“ mit. Problematisch sei jedoch „der Alleingang Europas ohne substanzielle Harmonisierung mit den USA, zumal ein Großteil der grundlegenden KI-Innovationen ja dort entsteht. Europa sollte sich nicht durch zu wenig abgestimmte Regulierungen vom produktiven Einsatz nützlicher KI abschneiden.“ Gerade im Kampf gegen den Klimawandel, in der Gesundheitsversorgung und für nachhaltigen Wohlstand liege enormes Potenzial.

KI als Eliten-Spielzeug?

Skepsis an der rundum karitativen Wirkung der KI-Technologie ist jedoch angebracht. Der Zugang zu einer kommenden Superintelligenz könnte zur entscheidenden Machtfrage werden – und geopolitische Krisen auslösen. Wie ein Überfluss an Ressourcen in den allermeisten Ländern der Erde nicht der arbeitenden Bevölkerung zugutekommt, sondern soziale Ungleichheit noch begünstigt, so würde wohl auch ein Vorsprung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz kaum primär das Leben der Menschen erleichtern. Würden sprunghafte ökonomische Effizienzsteigerungen, schon der millionenfachen Jobverluste wegen, nicht vor allem den Eliten nützen? „Solche Dystopien übersehen zentrale Gestaltungsspielräume. Sie suggerieren, dass wir gesellschaftlich keine Steuerungsmacht mehr hätten“, meint Mic Hirschbrich. In marktwirtschaftlichen Systemen gebe es glücklicherweise „unterschätzte und inhärente Schutzmechanismen: Dienste etwa, die systematisch gegen Nutzerinteressen verstoßen, verlieren Vertrauen und Marktanteile. In vielen Bereichen, beispielsweise der Medizin oder der Rechtsberatung, wird KI umgekehrt viel mehr Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen bessere Dienstleistungen einfacher zugänglich machen.“

Nur rosarot betrachtet allerdings auch Hirschbrich sein Metier nicht: Die Warnungen etwa des britisch-kanadischen Informatikers und Nobelpreisträgers Geoffrey Hinton, einer „Legende auf dem Gebiet der KI-Grundlagenforschung“, nehme er ernst. „Denn er formuliert sie differenziert und legt seiner Kritik eigene wissenschaftliche Forschungen zugrunde. Er kritisiert gezielt bestimmte Modelle und Entwicklungen, die er auf Basis seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse problematisiert. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Akteuren.“

Hirschbrichs Fazit: Die Polarisierung in Gut-Böse-Kategorien blockiere eine konstruktive Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz. Eine differenzierte Strategie sei nötig, die der Komplexität und Diversität dieser Technologie gerecht werde und die positiven Potenziale in Medizin, Umwelt, Mobilität und Industrie nutzbar mache. „Gerade in Europa haben wir Produktivitätszuwächse dringend nötig, auch der Fachkräftemangel wird uns zusetzen. KI kann hier immer stärker unterstützen. Gleichzeitig dürfen wir die Risiken nicht verdrängen, müssen gezielt auf Missbrauchspotenziale reagieren – aber eben dort, wo sie entstehen.“