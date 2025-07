Interpol-Datenchef: „KI kann eine Massenvernichtungswaffe sein“

In dem Science-Fiction-Thriller „Minority Report“ werden Morde verhindert, indem sie vorhergesagt werden. Haben Sie den Film gesehen?

Laurent Lacroix

Natürlich. Aber in dem Film sieht nicht künstliche Intelligenz (KI) die Verbrechen vorher, sondern Menschen tun das. Ich kann Ihnen versichern: Modelle, die Verbrechen vorherzusehen versuchen, funktionieren nicht. Datenketten werden erst zu brauchbarer Information, wenn wir sie bereinigen und ihnen eine Bedeutung geben, wenn wir sie interpretieren und modellieren. In der letzten Phase kommt die Weisheit: Dorthin gelangen wir, wenn wir die Zukunft vorhersehen können, indem wir die Vergangenheit kennen. Im Marketing funktioniert das sehr gut, in der Kriminalitätsprävention sind wir davon sehr weit entfernt.

Sie arbeiten nicht mit Daten, die Wahrscheinlichkeiten errechnen, wie das etwa in Großbritannien der Fall ist?

Lacroix

Nein. In Japan haben die Behörden errechnet, wo Einbrüche am wahrscheinlichsten sind, und dort den Einsatz der Polizeistreifen erhöht. Natürlich verlegten Kriminelle ihre Einbrüche sofort in andere Gegenden. Da sehen wir die Grenzen der Modelle. Wir sind Geeks und sehen uns ständig alle Optionen an. Aber noch gibt es keine interessanten Modelle der Kriminalitätsprävention.