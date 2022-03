Die Popwelt zeigt sich von ihrer ungerechten Seite: Will man sich dieser Tage zwischen Kriegswahnsinn und Pandemie für ein paar ungestörte Momente in die Musik der Ausnahmekünstlerin Grimes flüchten, wird man dauernd mit Elon Musk konfrontiert. Denn die kanadische Sängerin und der notorisch verhaltensoriginelle US-Unternehmer sind offenbar der Meinung, dass ein X auch ein Y braucht. So sind die beiden also nicht nur Eltern eines Buben namens X Æ A-Xii, abgekürzt X; jetzt wurde dank dem US-Magazin „Vanity Fair“ bekannt, dass es noch ein zweites gemeinsames Kind gibt: Das secret baby mit dem Namen Exa Dark Sideræl Musk – kurz Y – soll bereits vor ein paar Monaten, also wohl noch vor der Trennung von Musk und Grimes, mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen sein. Dass die 34-jährige Sängerin neuerdings die US-Whistleblowerin Chelsea Manning daten soll, beweist nur, dass die Patchwork-Poplebenswelt 2022 durchaus kompliziert, dem Zeitgeist entsprechend aber fluide ist.