Neues Theaterstück von Elfriede Hammerl: Omas am Gnadenhof

Sie erklärt virulente Diskurse und argumentiert dabei so pointiert, dass man sich auch noch gut unterhalten fühlt, obwohl man gerade etwas gelernt hat. Dieses Talent kommt Hammerl auch als Autorin von Theaterstücken zugute. Lachen hilft, sich selbst im Spiel zu erkennen: In "Oma oder Alles Paletti", ab 22. März in der Freien Bühne Wieden zu sehen, geht es um den Ausverkauf am Arbeitsmarkt. Wissenschafterinnen im erwerbsfähigen Alter werden da ausgemustert und versuchen, fortan als Leihomas ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wer versagt, landet auf dem Gnadenhof. Eine bitterböse Satire über eine neoliberale Gesellschaft, die Menschlichkeit nur noch in Spurenelementen aufweist.