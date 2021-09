Es hätte heuer künstlerisch stärkere Statements gegeben: Jane Campions gewaltigen Psychowestern „The Power of the Dog“ etwa oder auch die gläserne Schönheit eines Doku-Fiction-Hybrids aus Kalabrien, die herausfordernde Natur- und Höhlenforschungshymne „Il buco“ des Italieners Michelangelo Frammartino. Es sprach für die Jury, dass sie beide Leistungen (an)erkannte, Campion als beste Regisseurin auszeichneten und „Il buco“ mit einem Spezialpreis bedachten. In der Kategorie Schauspiel wurde die Spanierin Penélope Cruz für ihre Performance in Pedro Almodóvars neuem Melodram „Parallel Mothers“ prämiert, der philippinische Charakterdarsteller John Arcilla für seine Leistung in Erik Mattis Thriller „On the Job: The Missing 8“. Die New Yorker Schauspielerin Maggie Gyllenhaal wurde als beste Drehbuchautorin ausgezeichnet; für ihr außerordentlich gelungenes Regiedebüt „The Lost Daughter“ hatte sie einen 2006 erschienenen Roman von Elena Ferrante bearbeitet.

Und so waren es am Ende vornehmlich weibliche Stimmen, die dieses Festival und seine zentralen Kinoerzählungen definierten: Campion, Gyllenhaal, Diwan, Ernaux, Ferrante. Zwei weitere bedeutende Regisseurinnen des Gegenwartskinos saßen übrigens in der Jury der Nebenschiene „Orizzonti“: Die Bosnierin Jasmila Žbanić („Quo Vadis, Aida?“) leitete sie, die Norwegerin Mona Fastvold („The World to Come“) war Teil des fünfköpfigen Gremiums. Sie kürten einen Film aus Litauen zum Sieger: Laurynas Bareišas „Pilgrims“ – und den Spezialpreis der Jury ließen sie der vielleicht erfindungsreichsten und wildesten Produktion des Jahrgangs 2021 zukommen: „El gran movimiento“, eine magisch-proletarische, zwischen Naturalismus und Genre-Künstlichkeit pendelnde Milieustudie aus La Paz. Der Bolivianer Kiro Russo widmete die Auszeichnung, passend zu seinem Film, den vielfach ausgebeuteten Arbeiter:innen, die das Alltagsleben in seiner Stadt, 3600 Meter über dem Meeresspiegel, aufrechterhalten.