Gaza-Mahnung als „Hetze“? Kulturschaffende widersprechen Milo Rau

Mit „Wir schweigen auch nicht“ ist der Brief, verfasst von einem „Kollektiv“, überschrieben. Als Antwort auf und „Absage“ an Milo Raus Aufruf zu „Widerstand jetzt“ ist er angelegt. Der Intendant der Wiener Festwochen hatte darin vor wenigen Tagen kritisiert, dass die deutschsprachige Kulturbranche sich gegen den laufenden „Völkermord“ zu wenig stark mache; und er wagte den historischen Vergleich, dass dies einst, als die Nazis ihre Tyrannei errichtet hatten, ebenso wenig geschehen war.

Die Unterzeichnenden des Rau nun scharf widersprechenden Briefs – darunter immerhin Olga Flor, Robert Schindel, Karl Markus Gauß, Monika Helfer, Michael Köhlmeier und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek – argumentieren durchaus zornig: Rau gehe es nicht etwa um „Widerstand gegen antijüdische Boykotte innerhalb der Kunstszene“. Er fordere „nicht auf zum Widerstand gegen Judenhass und Israelhetze“, ihm sei es „nicht um Widerstand gegen Vereinfachung und Ressentiment“ zu tun. Ihn störe auch „nicht das Schweigen über die antisemitischen Attacken und Attentate in vielen Ländern. Zu leise noch findet er jene, die gegen den Judenstaat hetzen.“ (Den gesamten Text kann man via APA nachlesen: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20251010_OTS0124/absage-an-einen-aufruf-von-milo-rau)

Dem ließe sich allerdings entgegenhalten, dass Milo Rau in seinem Brief betont, in diesem Krieg dürfe man auf keiner Seite stehen, denn „die Menschlichkeit hat nur eine Seite. Über Gaza zu reden bedeutet, die Verbrechen des israelischen Militärs genauso zu verurteilen wie die Verbrechen der Hamas. Nicht zu schweigen bedeutet, an der Seite aller zu stehen, die gegen den Völkermord in Gaza auf die Straße gehen: seien es palästinensische, israelische oder europäische Bürger:innen.“ Und auch im Gespräch mit profil stellte Rau klar, dass er „an der Seite der liberalen israelischen Zivilgesellschaft" stehe, "die das Vorgehen ihres Militärs genauso verurteilt“. Und: „Die israelische Gesellschaft leidet selbst unter der Politik Netanjahus, die den Austausch der Geiseln faktisch verhindert. Sie steht in einer Tradition der bewussten Verschärfung der Lage, die auch die Hamas betreibt. Das sind zwei Seiten des gleichen Extremismus.“

Die Rau nun unterstellte Einseitigkeit in seinen „Schuldzuweisungen“ ist tatschlich nicht leicht auszumachen. Und doch monieren Raus Kritiker, es läge ihm nichts an einem Ende des Krieges im Nahen Osten. Zudem behaupte er fälschlich, der israelische Regierungschef und sein Kabinett hätten „zur Vernichtung des palästinensischen Volkes aufgerufen“. Ob er denn nicht wisse, „dass es in diesen Zitaten, wie immer sie bewertet werden, immer nur um die Vernichtung der Hamas ging?“ Schlimmer noch: „Er will Aufmerksamkeit und Quoten – und zwar auf Kosten des jüdischen Lebens in Österreich.“