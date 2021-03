Grunzgemein: „Farm der Tiere" und „1984" neu übersetzt

Orwells böses Märchen vom Aufstand der drangsalierten Tiere, die flugs zu grauslichen Unterdrückern ihrer einstigen Leidensgenossen werden, mit neuen Augen (und in neuer, vitalisierter, schlanker Übersetzung) lesen: Im Fall von „Farm der Tiere“ verzwergen die menschlichen Grundgefühle Empathie und Mitleid gewissermaßen zu Grunzgefühlen, das Miteinander wird von hässlichem Gegeneinander mürbe gemacht, der Mensch als Schwein neigt zu Selbstjustiz und Blutdurst: „Wir lachen über die Schweine der ,Animal Farm‘, die so offensichtlich verlogen und ungerecht sind“, schreibt der Autor Ilija Trojanow in einem klugen Vorwort der Neuedition: „Aber sind es nicht wir, die glauben, gleicher als alle anderen Lebewesen zu sein?“