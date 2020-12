Schriftsteller Michael Köhlmeier: "Um Himmels willen, wenn das so weitergeht!"

profil: Martin Walser bemerkte, in fünf Jahren müssten wir unseren Kindern erklären, was Corona gewesen sei.

Köhlmeier: Die Pandemie hat die Globalisierung mehr befördert als jedes supranationale Wirtschaftsabkommen. Das Fernsehen zeigt Bilder aus Neuseeland, China, den Fidschi-Inseln -überall sind Menschen mit Masken zu sehen. In fünf Jahren wird man sich nicht fragen müssen, ob man Corona mit K oder C geschrieben hat.



profil: Den Chinesen wird der Fluch zugeschrieben: Mögest du in interessanten Zeiten leben! Leben wir in solchen?

Köhlmeier: Wie bescheiden wir geworden sind! Ist es schon aufregend, wenn Rot und Pink in Wien koalieren? Wenn sich die FPÖ selbst pulverisiert? Wenn die Chinesen den Satz tatsächlich als Fluch meinen, sagen sie damit nicht: "Um Gottes willen, schau ja darauf, dass du nicht in der Zeit des erratischen US-Präsidenten lebst!" Interessante Zeiten, vor denen der Spruch warnt, sehen anders aus. Wir wollen nicht auf gigantische Natur-und artifiziell hergestellte Kriegskatastrophen hoffen.



profil: Wie wirkt sich die Pandemie auf Ihre Psyche aus?

Köhlmeier: Ich hatte einen Herzinfarkt und Krebs, zähle also zur Hauptrisikogruppe. In der Nacht, bei abgesenktem Serotoninspiegel, liege ich manchmal schlaflos mit schwarzen Gedanken wach: Ich möchte nicht in der Messehalle Dornbirn im Notlazarett liegen! Warum soll ich an Corona sterben?



profil: Verflüchtigt sich die Angst bei Tagesanbruch?

Köhlmeier: Die Angst hat sich inzwischen in Vorsicht gewandelt. Im März sprühte ich die Zeitung noch mit Desinfektionsmittel ein.