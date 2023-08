Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Volkstheater-Direktor Voges wechselt nach Köln

Auch in Köln, wo Voges vergangenen Dienstag als neuer Intendant ab 2025/26 vorgestellt wurde, schob er erst einmal die Rockstar-Pilotensonnenbrille hoch, bevor er zu schwärmen begann: Der Rhein löse bei ihm einfach größere Gefühle aus als die Donau, betonte er da. Am Volkstheater wolle er noch zwei Jahre lang ein Feuerwerk entzünden, aber die Verlockungen der Heimat seien zu groß gewesen – Voges wurde 1972 in Düsseldorf geboren. Überrascht war eigentlich niemand, dass Voges keine Verlängerung in Wien mehr anstrebt – Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler hätte ihn mit großer Wahrscheinlichkeit gern auf eine zweite Vertragsdauer behalten. Voges und sein Team kämpften mit der Auslastung (nach 44 Prozent in der Saison 2021/22 stieg diese 22/23 im Haupthaus auf 68 Prozent). Mit 830 Sitzplätzen gehört das Volkstheater zu den größten Theaterhäusern im deutschsprachigen Raum. Das frühere, eher konservative Abo-Publikum war weitgehend weggebrochen, ein jüngeres Publikum ging eher spontan in Vorstellungen.