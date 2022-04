Helen Frankenthaler: Wie Künstlerinnen aus dem Kanon verschwanden

Die Anekdote, erzählt von der Autorin Mary Gabriel in ihrem Buch „Ninth Street Women“, zeigt auch, von welcher Statur die Malerin war. Aufgewachsen in einem großbürgerlich-liberalen Elternhaus, verfügte Frankenthaler über Nonchalance und ein Selbstbewusstsein, das man jungen Künstlerinnen nur wünschen kann. 1928 in New York geboren, hatte sie die dortige Dalton School absolviert, später das Bennington College in Vermont – keine besonders schlagkräftigen Institutionen zur Formierung junger Malerei-Talente. Mit Ende 20 war sie im Olymp der New Yorker Kunstwelt angelangt.

Und doch ist die Kunsthalle Krems nun die allererste Institution in Österreich, die eine Retrospektive der 2011 verstorbenen Malerin zeigt („Helen Frankenthaler. Malerische Konstellationen“). Florian Steininger, künstlerischer Leiter der Kunsthalle und Kurator der Schau, kombiniert 70 Papierarbeiten mit zehn Gemälden auf Leinwand, darunter eines aus dem Wiener Mumok: „Salomé“, 1978 entstanden, entfaltet auf einer Länge von über vier Metern eine abstrakte dynamische Szenerie aus Türkis-, Beige- und Rottönen, die in breiten vertikalen und orthogonalen Streifen über das Bild wandern. Warum bis dato in Österreich keine größere Schau Frankenthalers zu sehen war? Auch Steininger ist dies „ein Rätsel“. Denn für die Kunstgeschichte sei diese Malerin zweifellos „sehr relevant“.