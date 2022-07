Hip-Hop-Duo EsRAP: Versöhnung in 1160

Die großen Fragen von heute und morgen: Wie werden wir nach der Pandemie als Gesellschaft wieder zusammenfinden? Wie umgehen mit Alltagsrassismus im Grätzl? Wie bedrohen die Hitzesommer den sozialen Frieden? Und: Kann uns am Ende doch nur die Popmusik retten? Um die Welt der Zwei-Millionen-Stadt Wien besser verstehen zu können, kann man natürlich von Bezirk zu Bezirk tingeln – oder beim Geschwisterpaar Esra und Enes Özmen nachhören. Das Ottakringer Hip-Hop-Duo EsRAP, Austrotürken in dritter Generation, schafft es seit dem Debüt „Tschuschistan“ (2019), nicht nur Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit zu finden, sondern bietet auch ein Ventil für die Wut und die Ungerechtigkeiten jenseits dessen, was lost in translation erscheint. Heute weiß das Duo: Rapmusik bedeutet auch 2022 noch Widerstand, man sollte aber in Zeiten wie diesen einander auch die Hände reichen.