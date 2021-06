Ist das genial oder idiotisch? Klingt so peinliche Provokation oder geniale Gesellschaftskritik? „Hier die Frage aller Klassen: Kann und muss man Kinder hassen?“, singt Till Lindemann in seinem neuesten Solowerk „Ich hasse Kinder“ und setzt gleich noch einen Reim drauf: „Hier kommt die Frage aller Fragen: Kann und muss man Kinder schlagen?“ Auflösung des Rätsels: Natürlich liebt Lindemann Kinder – zumindest wenn es die eigenen sind. Veröffentlicht wurde der Song just am 1. Juni, dem internationalen Tag des Kindes.