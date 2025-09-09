„Erdoğan wird eine Ruine hinterlassen“: Investigativlegende Can Dündar im Interview
Von den Spuren der Geschichte, die sich im Körper ihres Mannes finden, geht diese Erzählung aus: Nathalie Borgers’ Essayfilm „Narben eines Putsches“ ist eine persönliche Tiefenbohrung in die türkische Historie. Borgers, die aus Belgien stammt, ergründet die Ereignisse, die im September 1980 in einen Militärputsch mündeten, der die Demokratieträume der liberalen Türkei zunichtemachte. Die Traumata ihres Partners, mit dem sie in Wien lebt, sind auch 45 Jahre später noch präsent: Abidin Ertuğrul war in den 1970er-Jahren Teil der antifaschistischen Studentenbewegung in Ankara, bei einem Schusswaffenattentat wurde er schwer verletzt.
Am 12. September jährt sich der Beginn des Putsches zum 45. Mal. An jenem Abend werden, im Rahmen einer profil-Veranstaltung, Nathalie Borgers und Abidin Ertuğrul im Wiener Filmcasino eine Vorführung ihres Werks begleiten – und mit dem legendären türkischen Investigativjournalisten und Dokumentaristen Can Dündar, 64, ins Gespräch kommen.
Auch er hat die antidemokratische Repression in seinem Land am eigenen Leib zu spüren bekommen. Präsident Erdoğan ließ Dündar im November 2015 wegen dessen Enthüllungsartikeln festnehmen, im Mai 2016, während das Gerichtsverfahren gegen den Journalisten lief, entging dieser nur knapp einem Anschlag, dem Versuch seiner Erschießung. Im Sommer 2016 floh der zu sechs Jahren Haft verurteilte Dündar nach Deutschland, wo er seine journalistische Arbeit fortsetzte. Seit 2017 ist er Chefredakteur der mit dem Investigativ-Zentrum „Correctiv“ kooperierenden Online-Plattform „Özgürüz“.
Wie haben Sie auf den Dokumentarfilm „Narben eines Putsches“ reagiert? Erinnert das Schicksal des Protagonisten Sie auch an Selbsterlebtes?
Can Dündar
Natürlich. Ich habe den Film mit meiner Frau gesehen, wir haben beide geweint, uns an die Tage erinnert, als unsere Freunde gefoltert wurden. Und wir haben erkannt, dass auch unsere Wunden, obwohl so viele Jahrzehnte vergangen sind, immer noch bluten. Ich war damals 19 Jahre alt. Wir leben immer noch mit diesen Erinnerungen und diesen Narben.
Sie waren mit 19 bereits politisch aktiv?
Dündar
Nein, ich war Journalist. Es war mein zweites Jahr in diesem Beruf. Plötzlich befand ich mich in einer Situation, in der ein Militärputsch stattfand. Und ich habe darüber berichtet. Mir kommt der Film auch deshalb so vertraut vor, weil ich dabei war, als Kenan Evren, der Anführer des Putsches, seine erste Pressekonferenz gab. Und ich war im Gerichtssaal, als das Militär Menschen vor Gericht stellte, darunter auch meine Freunde, ich habe ihre Verhandlungen verfolgt. Es war schockierend, das nun wieder zu sehen.
Das ist genau 45 Jahre her. Davor hatte in der Türkei eine Art Bürgerkrieg geherrscht?
Dündar
Ja. Und die Menschen hatten diesen Bürgerkrieg satt, lebten in großer Angst. Deshalb unterstützten viele die Armee. Das kommt im Film nicht vor, aber es gab starke Unterstützung für die Soldaten.
Auch in liberalen Milieus?
Dündar
Ja. Meine Familie zum Beispiel war froh, dass die Armee endlich die Macht übernommen hatte. Viele unserer Nachbarn sahen das auch so. Der Bürgerkrieg war derart blutig, zumindest würde er aufhören.
Was verbindet den Film mit der heutigen Situation in der Türkei? Welche Rolle spielt das Militär in Erdoğans Regime?
Dündar
Erdoğan ist ein Produkt dieses Militärputsches. Denn damals inhaftierte die Armee Sozialisten, Kommunisten, sogar Mitglieder der faschistischen Partei – Ultralinke und Ultrarechte wurden in Gefängniszellen zusammengepfercht, während die Islamisten frei ihre Propaganda betreiben konnten. Die Bewegung Erdoğans wurzelt in jener Zeit. Die Türkei war damals schon für die USA außerordentlich wichtig: Man wollte eine stabile Türkei, keine demokratische, sondern eine mächtige Türkei. Um nach dem Iran und nach Afghanistan nicht auch noch sie zu verlieren. Deshalb haben die USA die türkische Armee unterstützt.
Der „sanfte“ Islam schien dem Westen förderungswürdig zu sein.
Dündar
Ja, man hielt ihn für eine gute Idee für die gesamte Region. Erdoğans Bewegung nutzte dieses Denken.
Die Türkei hat etliche Militärputsche erlebt. Der letzte liegt erst neun Jahre zurück.
Dündar
Stimmt. Er scheiterte. Der erste hatte 1960 stattgefunden. Die Demokratie war damals noch sehr jung, gerade zehn Jahre alt. 1971 gab es wieder einen, dann 1980 und so weiter. Fast alle zehn Jahre erlebte die Türkei einen Militärputsch, der den demokratischen Prozess jedes Mal unterbrach. Erdoğan fand eine Lösung: Er erklärte der Armee den Krieg. Und zusammen mit den muslimischen Gülenisten war er erfolgreich. Am Ende drängte er die Armee tatsächlich zurück in die Kasernen. Es gelang ihm, sie unter Kontrolle zu bringen. Ihre Kommandeure sind heute praktisch Diener des Erdoğan-Regimes.
Ist es nicht an sich gut, wenn die Armee sich in die Politik nicht mehr einmischt?
Dündar
Im Fall der Türkei gab es leider keine nennenswerte Zivilgesellschaft, keine starken Gewerkschaften oder politischen Parteien, sodass die Armee die einzige Hüterin des Säkularismus war. Ohne sie hat Erdoğan nun die Möglichkeit, sein autoritäres Regime durchzusetzen.
Im vergangenen Frühjahr eskalierte Erdoğan seinen harten Kurs: Er ließ Oppositionsführer Ekrem İmamoğlu, Istanbuls Stadtchef, sowie andere Bürgermeister und Gegner verhaften. Verliert er gerade ein wenig die Nerven?
Dündar
Nein, ich glaube, er hat volle Kontrolle und nicht aus Panik agiert. Er fühlt sich jetzt umso mächtiger. Denn er hat die Armee, die Polizei, das Parlament, die Regierung, die Universitäten, die Medien, den Geheimdienst und sogar die Mafia erobert. Er ist somit der mächtigste, der stärkste Führer in der Geschichte der Türkei. Stärker noch als Atatürk. Und nun will er die gesamte Opposition schwächen, der Sultan eines neuen türkischen Osmanischen Reichs werden. Das ist Erdoğans Traum – und er setzt ihn gerade um.
Er hat eine Scheindemokratie etabliert, lässt es so aussehen, als werde sein Regime frei gewählt. Aber bei den letzten Wahlen schien sein Sieg tatsächlich nicht ganz sicher zu sein.
Dündar
Ja, wir hatten alle Hoffnung, um ehrlich zu sein. Das Ergebnis war knapp. Aber inzwischen ist es fast unmöglich, gegen Erdoğan zu gewinnen. Er kontrolliert alles, die Medien, das Justizsystem und vermutlich sogar die Wahlurnen.
Sind die europäischen Staats- und Regierungschefs zu nachsichtig mit Erdoğan?
Dündar
Mehr als das. Sie sind mit ihm leider alle befreundet. Sie brauchen Erdoğan. Das globale politische Klima kommt ihm zugute. Die Menschen in der Region brauchen ihn als starken Führer, um den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Es geht darum, Geschäfte zu machen. Demokratie und Menschenrechte stehen nicht mehr im Vordergrund. Ich bin enttäuscht von der Haltung Europas.
Nimmt die Mehrheit in der Türkei Erdoğan als Autokraten wahr?
Dündar
Es ist schwierig, die Menschen zu verallgemeinern. Ich schätze, er hat heute die Unterstützung von 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung. Etwa 55 bis 60 Prozent sind gegen Erdoğan. Und dann gibt es einige Leute, die einfach abwarten, ob es eine Alternative zu ihm geben wird. Ob sie ihren Job verlieren, in eine schwierigere Lage geraten könnten. Das ist für viele der entscheidende Punkt. Auch seine Anhänger sehen, dass sich Erdoğan zu einem Autokraten entwickelt hat, aber sie sind damit zufrieden, beschweren sich nicht. Die Mehrheit der Menschen hat jedoch genug von ihm und möchte ihn einfach loswerden. Aber niemand weiß, wie.
Halten Sie Erdoğan für einen guten Strategen?
Dündar
Er ist sehr gut darin, Menschen zu überzeugen. Er findet praktische Lösungen und wechselt oft seine Partner. Unlängst hat er sich sogar mit den Kurden arrangiert, stilisiert sich plötzlich zu deren Retter. Nicht nur in der Türkei, auch im Irak und in Syrien. In diesem Sinne ist er ein Zauberer, ein politisches Tier.
Er überrascht auch seine Feinde?
Dündar
Genau. Er ist sehr flexibel und findet Wege, um jede seiner Krisen zu überwinden.
Die Türkei war stets das große Experiment eines demokratischen muslimischen Staates. Wie wahrscheinlich ist eine Rückkehr zur vollständigen Demokratie?
Dündar
Erdoğan wird irgendwann sterben. Ich bin immer noch hoffnungsvoll. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende dieser dunkelsten Periode in der türkischen Geschichte. Aber es wird nicht so einfach sein, ihn zu ersetzen und zur Demokratie zurückzukehren. Das könnte eine oder zwei Generationen dauern. Denn er wird eine Art Ruine hinterlassen. Alle Institutionen werden zusammengebrochen sein. Wir werden das gesamte demokratische System von Grund auf neu aufbauen müssen. Ich hoffe, dass Europa dann die Situation erkennen und den demokratischen Widerstand in der Türkei unterstützen wird, statt nur, wie derzeit, auf seine eigenen Interessen zu achten.
Die junge türkische Generation scheint weniger religiös zu sein als in der Vergangenheit. Gibt es eine Chance auf Säkularismus in der Türkei?
Dündar
Die Menschen leisten auch nach 25 Jahren Autoritarismus noch Widerstand. Vor allem das letzte Jahrzehnt war grauenhaft. Dennoch ist die Türkei nicht zu einem zweiten Iran oder Afghanistan geworden. Insbesondere die Frauen erweisen sich als unbeugsam. Sie wissen, wie katastrophal ihr Schicksal wäre, wenn sie aufgäben. Deshalb kämpfen sie. Und man kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, gegen Autokraten zu kämpfen. Man sieht es in den USA. Selbst in einer Demokratie wie der amerikanischen leiden die Menschen wirklich. In der Türkei haben wir nichts. Und doch leistet dieses Land immer noch Widerstand.
Ist Erdoğan nicht sogar ein Vorbild Trumps?
Dündar
Ich habe das Gefühl, dass die Türkei ein Versuchslabor für andere Autokraten war.
Die Türkei ist geopolitisch immens wichtig, in Syrien ebenso wie als Vermittler im Ukraine-Krieg. Ist das der Grund, warum die internationale Kritik an Erdoğan nicht annähernd so hart ausfällt, wie sie sein müsste?
Dündar
Ich bin mit diesem Satz aufgewachsen: Die Türkei ist ein sehr wichtiges Land in der Region. Und es stimmt leider. Denn diese Bedeutung hatte stets negative Folgen. Und natürlich nutzt Erdoğan diesen Vorteil, um seine Macht zu stärken.
Sie leben seit fast einem Jahrzehnt in Berlin. Ist es nicht schwierig, im Exil noch im Detail zu verstehen, was in der Türkei vor sich geht?
Dündar
Ich bin mehr denn je in die türkische Politik involviert. Wenn man nicht mehr dort lebt, hört man mehr darüber, was vor sich geht. Man richtet seine ganze Aufmerksamkeit auf das Land, denn es ist unsere Zukunft. Sollen, können wir dorthin zurückkehren?
Sie haben 35 Jahre Ihres Erwachsenenlebens in der Türkei verbracht. Obwohl Sie als Oppositioneller in Lebensgefahr waren. Warum sind Sie nicht früher geflohen?
Dündar
Es ist wie eine Mission. Man beginnt als Journalist zu arbeiten, dann kommt der erste Angriff, der erste Prozess. Dann landet man im Gefängnis und schließlich im Exil.
Es war fast zu spät, als Sie 2016 emigrierten, oder? Sie haben einen Mordversuch überlebt.
Dündar
Ich wollte trotzdem bleiben. Aber mir wurde klar, dass ich in der Türkei nicht am Leben bleiben werde. Nun bin ich in Deutschland, aber das ist nicht der bessere Ort, um ehrlich zu sein.
Fühlen Sie sich auch dort in Gefahr?
Dündar
Natürlich. Ich stehe in Berlin unter Personenschutz. Ich habe ja nie aufgehört, berichte und kommentiere weiter. Deshalb hasst man mich.
Wenn in fünf oder zehn Jahren die Demokratie in Ihrem Heimatland wiederhergestellt würde, wäre es Ihr Wunsch, zurückzukehren?
Dündar
Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es nicht so lange dauern, dass es dieses oder nächstes Jahr so weit sein wird.
So optimistisch denken Sie?
Dündar
Ja, diese Hoffnung habe ich immer. Ich meine, vollständige Demokratie wird länger dauern, aber Erdoğans Regime wird zu Ende gehen. Ich weiß nicht, was danach kommen wird, aber ich werde mein Bestes tun, um die Nachfolger zu unterstützen. Deshalb werde ich dort sein müssen.