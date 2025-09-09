Der „sanfte“ Islam schien dem Westen förderungswürdig zu sein.

Dündar

Ja, man hielt ihn für eine gute Idee für die gesamte Region. Erdoğans Bewegung nutzte dieses Denken.

Die Türkei hat etliche Militärputsche erlebt. Der letzte liegt erst neun Jahre zurück.

Dündar

Stimmt. Er scheiterte. Der erste hatte 1960 stattgefunden. Die Demokratie war damals noch sehr jung, gerade zehn Jahre alt. 1971 gab es wieder einen, dann 1980 und so weiter. Fast alle zehn Jahre erlebte die Türkei einen Militärputsch, der den demokratischen Prozess jedes Mal unterbrach. Erdoğan fand eine Lösung: Er erklärte der Armee den Krieg. Und zusammen mit den muslimischen Gülenisten war er erfolgreich. Am Ende drängte er die Armee tatsächlich zurück in die Kasernen. Es gelang ihm, sie unter Kontrolle zu bringen. Ihre Kommandeure sind heute praktisch Diener des Erdoğan-Regimes.

Ist es nicht an sich gut, wenn die Armee sich in die Politik nicht mehr einmischt?

Dündar

Im Fall der Türkei gab es leider keine nennenswerte Zivilgesellschaft, keine starken Gewerkschaften oder politischen Parteien, sodass die Armee die einzige Hüterin des Säkularismus war. Ohne sie hat Erdoğan nun die Möglichkeit, sein autoritäres Regime durchzusetzen.

Im vergangenen Frühjahr eskalierte Erdoğan seinen harten Kurs: Er ließ Oppositionsführer Ekrem İmamoğlu, Istanbuls Stadtchef, sowie andere Bürgermeister und Gegner verhaften. Verliert er gerade ein wenig die Nerven?

Dündar

Nein, ich glaube, er hat volle Kontrolle und nicht aus Panik agiert. Er fühlt sich jetzt umso mächtiger. Denn er hat die Armee, die Polizei, das Parlament, die Regierung, die Universitäten, die Medien, den Geheimdienst und sogar die Mafia erobert. Er ist somit der mächtigste, der stärkste Führer in der Geschichte der Türkei. Stärker noch als Atatürk. Und nun will er die gesamte Opposition schwächen, der Sultan eines neuen türkischen Osmanischen Reichs werden. Das ist Erdoğans Traum – und er setzt ihn gerade um.

Er hat eine Scheindemokratie etabliert, lässt es so aussehen, als werde sein Regime frei gewählt. Aber bei den letzten Wahlen schien sein Sieg tatsächlich nicht ganz sicher zu sein.

Dündar

Ja, wir hatten alle Hoffnung, um ehrlich zu sein. Das Ergebnis war knapp. Aber inzwischen ist es fast unmöglich, gegen Erdoğan zu gewinnen. Er kontrolliert alles, die Medien, das Justizsystem und vermutlich sogar die Wahlurnen.

Sind die europäischen Staats- und Regierungschefs zu nachsichtig mit Erdoğan?

Dündar

Mehr als das. Sie sind mit ihm leider alle befreundet. Sie brauchen Erdoğan. Das globale politische Klima kommt ihm zugute. Die Menschen in der Region brauchen ihn als starken Führer, um den Flüchtlingsstrom zu stoppen. Es geht darum, Geschäfte zu machen. Demokratie und Menschenrechte stehen nicht mehr im Vordergrund. Ich bin enttäuscht von der Haltung Europas.

Nimmt die Mehrheit in der Türkei Erdoğan als Autokraten wahr?

Dündar

Es ist schwierig, die Menschen zu verallgemeinern. Ich schätze, er hat heute die Unterstützung von 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung. Etwa 55 bis 60 Prozent sind gegen Erdoğan. Und dann gibt es einige Leute, die einfach abwarten, ob es eine Alternative zu ihm geben wird. Ob sie ihren Job verlieren, in eine schwierigere Lage geraten könnten. Das ist für viele der entscheidende Punkt. Auch seine Anhänger sehen, dass sich Erdoğan zu einem Autokraten entwickelt hat, aber sie sind damit zufrieden, beschweren sich nicht. Die Mehrheit der Menschen hat jedoch genug von ihm und möchte ihn einfach loswerden. Aber niemand weiß, wie.

Halten Sie Erdoğan für einen guten Strategen?

Dündar

Er ist sehr gut darin, Menschen zu überzeugen. Er findet praktische Lösungen und wechselt oft seine Partner. Unlängst hat er sich sogar mit den Kurden arrangiert, stilisiert sich plötzlich zu deren Retter. Nicht nur in der Türkei, auch im Irak und in Syrien. In diesem Sinne ist er ein Zauberer, ein politisches Tier.

Er überrascht auch seine Feinde?

Dündar

Genau. Er ist sehr flexibel und findet Wege, um jede seiner Krisen zu überwinden.