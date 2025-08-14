Wir werden alt und ein wenig wunderlich
Das Leben ist manchmal ein Hund. In Doris Knechts neuem Roman „Ja, nein, vielleicht“ droht der namenlosen Ich-Erzählerin, einer Schriftstellerin, ein Backenzahn auszufallen, zudem wird ihre Wiener Stadtwohnung von einem Fremden in Beschlag genommen. Als ob das nicht genug wäre, kreuzt die alte Liebschaft Friedrich ihren Weg.
„Man hat auch Ärger, ich weiß nicht, woher der immer kommt, merkwürdige Konflikte mit Freunden und Nachbarn“, notiert die Autorin im Buch: „Mir schwant, es liegt daran, dass wir alt werden und ein wenig wunderlich.“ Tröstlich immerhin, dass es das kleine Landhaus und einen Hund namens Mulder gibt, der zu Spaziergängen nicht lange überredet werden muss.
„Ja, nein, vielleicht“ ist der achte Roman der ehemaligen profil-Journalistin, die 2011 mit der Niedergangsstory „Gruber geht“ (2011) als Schriftstellerin debütierte.
Wie in vielen ihrer Bücher mischt Knecht, 59, auch in „Ja, nein, vielleicht“ fröhlich Alltagsroutine mit Aha-Augenblicken, Jauchzen (über ein Glas Bio-Frizzante) mit Jammern (auf allerhöchstem Niveau), Lebenssorgen mit Lappalien, Zeitfragen mit Zahnproblemen (oben, der zweite von rechts).
In „Ja, nein, vielleicht“ gelingt dies formidabel, inklusive fulminantem Schlusstableau, in dem selbst das endlose All mitspielen darf.
Der Alltag der Protagonistin wird wiederum aufs Schönste in ihrem „unkontrollierbaren Kopf“ durcheinandergewirbelt – was bis in die Feinstruktur des Romans selbst diffundiert: als Buch im Buch, als eine Art Lebens- und Werkstattmitschrift, die am Ende das Porträt einer immer wieder an sich selbst und der (Männer-)Welt (ver-)zweifelnden Frau inmitten eines schier endlosen Daseins-Ambivalenz-Parcours ergibt. Ja, doch. Lieber doch nicht. Vielleicht schon? Soll sie die Finger von Friedrich lassen, ihrem verflossenen Kurzzeitliebhaber, dem sie unverhofft im Landsupermarkt über den Weg läuft?
„Hier stand ich wieder, aufgerieben, offen für Gefühle und Schmerz. Man ist nie sicher. Ich glaube, ich bin zu alt für den Scheiß.“
Die Häuschenbewohnerin mit Hund ist Mitte 50, bei großzügiger Zählung in der Hälfte des Lebens angelangt. Sie pflegt Freundschaften, starke Familienbande und ein Faible für Ingeborg Bachmann. Beruhigend einen Blick lang das Selbst im Spiegel: „Mit grau melierten Haaren, gesund, stark, fit genug, schön genug, ich bin zufrieden mit ihr.“ Dann wieder: „Ich zog mir, anders als sonst, jeden Tag etwas an, das nicht nach verschrumpelter alter Hexe aussah, aber das auch nicht so wirken sollte, als würde ich auf den Besuch eines Mannes warten.“
Ein Buch als melancholischer Pampa-Blues, als munteres Lehrstück darüber, was die späten Lebensjahre alles so zu bieten haben, an Gutem und Belastendem: amouröse Verwicklungen und andere Beziehungswirren, Einsamkeit („Solitude“ umschreibt die Autorin im Buch ihr Alleinsein, noblesse oblige), Körpergebrechen, neue Einsichten, alte Gewohnheit. „Die Schönheit meines Daseins, sie ist für andere unsichtbar, aber für mich ist sie alles.“
Das letzte Wort hat ein Hund, das auch Mittfünfzigern durch die Tage helfen kann. Charlie Brown sitzt in dem Cartoon neben seinem Hund Snoopy. „Eines Tages werden wir alle sterben!“, jammert Charlie. Snoopys Antwort: „Stimmt. Aber an allen anderen Tagen nicht.“