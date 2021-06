Jasmila Žbanić: Im Minenfeld

Aida hastet durch die Korridore des UN-Lagers bei Srebrenica, in dem sie als Übersetzerin arbeitet; sie läuft treppauf, treppab, eilt in die Verhandlungsräume und die Besprechungszimmer der niederländischen Blauhelme. Ihre sich erhöhende Geschwindigkeit vermischt sich mit aufsteigender Panik, als sie feststellt, dass ihr Mann und ihre beiden erwachsenen Söhne vor dem Zugriff durch die bosnischen Serben nicht geschützt werden sollen. Während die serbischen Truppen unter Führung von Ratko Mladić ankommen, strömen Tausende verängstigte Bosnier vor die Lagertore, um dort Unterschlupf zu finden. Aber die UNO hat kein offizielles Mandat zur Hilfe, so sieht sich Aida, aufgerieben zwischen beruflichen und privaten Pflichten, genötigt, den Schutz ihrer Familie selbst zu übernehmen.