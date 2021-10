Juergen Teller: Leichen im Keller? Nicht doch.

profil: Warum machte Eggleston keine Fotos?

Teller: Er war zu faul. Er wollte uns das alles nur zeigen. Und ich war schockiert, obwohl ich Amerika gut kannte, aber so etwas hatte ich nie gesehen: nur braches Land, heruntergewirtschaftete Felder, arme Menschen überall. Man konnte tagelang nicht einmal einen McDonald’s finden. Das wäre Gourmet-Food gewesen. Es war entsetzlich. Ich fragte: „Eggleston, wohin zum Teufel fahren wir? Was willst du uns zeigen.“ Er sagte kühl: „Ich will euch das Nichts zeigen.“ Und wirklich: Wir fuhren durch das absolute Nichts, es wirkte teilweise echt bedrohlich.

profil: Der zweite Teil Ihrer Ausstellung ist dem Eklat gewidmet, den Ihre Fotos für das „W Magazine“ unlängst ausgelöst haben. Ihre Starporträts erschienen vielen nicht glamourös genug.

Teller: Für mich sind beide Teile der Schau Amerikaporträts. Der eine zeigt Landschaften und zwei genuin amerikanische Künstler. Der andere konzentriert sich auf Hollywood-stars, auf die Oscars, auf Instagram und das Internet. Das ist auf wunderbar pingponghafte Weise miteinander verbunden. Ich sollte für „W“ 30 Prominente innerhalb von drei Tagen fotografieren. Das war sehr wenig Zeit, ich musste mich auf eine Location in Hollywood konzentrieren, im Studio ging es wegen der Pandemie nicht. Und was ist Los Angeles, wenn nicht Autos? Also lichtete ich diese Leute zwischen, vor und neben irgendwelchen herumstehenden Autos ab. Es war eine Modestory, mit Tausenden Klamotten, an der Straße, vor den Bäumen. Filmstars sehen in Mode oft idiotisch aus; mit Models geht das, aber mit Schauspielern? Ich fand einen guten Weg, das Licht war wunderbar, die Porträtierten sahen großartig aus. Und ich dachte, ich mache damit auch die Modeindustrie glücklich. Die Reaktion aber war: Ich wurde in Grund und Boden verrissen. Ich konnte gar nicht begreifen, was ich da falsch gemacht haben könnte. Dann drehte ich den Spieß um und fertigte ein Portfolio aus Social-Media-Posts und Kritiken an, das ich „Notizen zu meiner Arbeit“ nannte. All diese bescheuerten Texte fand ich so lustig! Erinnert sich noch jemand an den Anfang der Pandemie? Damals fotografierten sich die Promis, die auch alle daheim bleiben mussten, in ihren tollen Häusern, ihrem teuren Leben, mit ihren Kunstsammlungen.

profil: Sie zeigten ihre Privilegien vor.

Teller: Genau. Und sie wurden damals alle zu Recht geohrfeigt dafür. Nun werde ich kritisiert, dass ich das Gegenteil tat, sie ganz normal, ohne Luxus fotografierte. Man kann es offenbar nicht richtig machen.