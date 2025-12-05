Kampfzone Familie: Joachim Triers neue Tragikomödie „Sentimental Value“

„Eskil Vogt, mein Co-Autor, ist ein alter Freund. Wir sind in den 1990er-Jahren aufgewachsen, kommen aus Punk und Gegenkultur.“ Aber ihm sei unlängst klar geworden, so Trier, dass ihm, wenn er sich umschaue, Zärtlichkeit fehle. Es sei heute viel radikaler zu sagen: „Ich höre dir zu. Ich sehe dich. Ich bin da.“ Als Künstler versuche man, an jene Orte zu gehen, an denen es brenne. „Für mich fühlte es sich richtig an, eine Geschichte zu erzählen, die zeigt, wie Trauer vererbt wird.“

Indem er einen Filmemacher zu seinem Protagonisten macht, wirft Joachim Trier auch kritische Blicke auf sein eigenes Metier. Das kommerzielle Kino, meint er, ringe mit seinem Publikum. „Viele Franchises funktionieren nicht mehr richtig. Dafür gibt es neue Filmclubs und cinephile Plattformen. Junge Leute interessieren sich wieder fürs Kino, bilden eine Art Underground-Kult. Nur im Kino bringen wir die Bilder, die in unseren Köpfen schwirren, ins Gleichgewicht. Dort können wir spüren, dass ein Bild Empathie und Kontemplation vermitteln kann.“

Zuhören und staunen

Emotionen seien großartige Werkzeuge, sagt Trier. „Wenn wir nichts fühlen, sind wir verloren. Die gesprochene Sprache ist nur eine Gefühlsmetapher. Zuhören und staunen, darum geht’s!“ Beim Regieführen versuche er, „subtil vorzugehen, immer klarer zu werden, ohne Tricks und Prahlerei“. Er sei in seiner filmischen Bewegung „eher musikalisch“, benutze zahllose Hilfsmittel, um seine Kameras zu bewegen: „Schienen, Steadycam, Handkamera. Mein formaler Beitrag besteht darin, chaotisch zu sein, Filmsprachen zu mischen. Das halte ich für modern. Ich bin alles andere als ein Purist. Ich bin vielmehr“ – und er zögert kurz, wie auf der Suche nach dem richtigen Begriff – „rastlos“. Der Geist der Intimität offenbart sich eben nur denen, die in Bewegung bleiben.