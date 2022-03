Das richtige Leben beginnt, einer abgedroschenen Floskel zufolge, außerhalb der eigenen Komfortzone, beziehungsweise, wenn man der US-Serie „Euphoria“ (Sky/HBO) glauben will, mit einem dunklen Geheimnis: Die Hauptfigur der Geschichte, die 17-jährige Rue (großartig gespielt vom ehemaligen Disney-Star Zendaya), kehrt nach den Sommerferien in der Entzugsklinik an ihre Schule zurück – und will nur schnell an neue Rauschmittel kommen. Und das ist erst der Anfang einer sich rasant drehenden, vielschichtigen Serien-Eskapade. „Euphoria“ erhebt in bisher zwei Staffeln nicht nur den Anspruch, uns die Generation Z zwischen realitätsfernen Körperbildern, Dating-Apps, Revenge Porn und Drogenkonsum zu erklären.