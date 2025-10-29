Gestohlene Louvre-Juwelen: Kleine Geschichte der spektakulären Kunstraubzüge
Weil es nun allenthalben heißt, der Coup im Pariser Louvre, bei dem vergangenen Sonntag vier Täter in die Galerie d’Apollon eingedrungen waren und acht kostbare Schmuckstücke im Wert von mindestens 88 Millionen Euro entwendeten, sei „filmreif“ verlaufen, erinnere an eine „Netflix-Serie“ – dazu die flinke Berichtigung: Kino und Kunstraub kamen sich bislang gefühlt nie näher als im Agentenabenteuer „James Bond – 007 jagt Dr. No“ (1962). Im Jahr zuvor war aus der Londoner National Gallery Francisco de Goyas Gemälde „Duke of Wellington“ entwendet worden – von einem pensionierten Taxifahrer namens Kempton Bunton, der das Gemälde nicht verhökern, sondern damit Lösegeld erpressen wollte, um armen Menschen die Fernsehgebühren zu finanzieren. Im Mai 1965 erhielt die Polizei den „Duke of Wellington“ zurück, Bunton wanderte für drei Monate ins Gefängnis. Und Bond? Der stolperte ein Jahr nach dem Raub im Unterwasserversteck des grimmigen Dr. No mit den schwarzmetallenen Prothesenhänden unvermutet über den damals von Bunton noch verborgen gehaltenen „Duke of Wellington“. Bond jagt Bunton.
Bei aller Tragik und Dramatik, die in der Regel mit Straftaten einhergehen: Die Geschichte der großen Kunstverbrechen bietet bizarre Protagonisten, idealistische Spinner, beherzte Aktionisten sowie mit Hitler und Napoleon auch zwei der raffgierigsten Kunstdiebe.
In ihrem Buch „Atlas der Kunstverbrechen“ hat Laura Evans, Professorin für Kunst- und Museumspädagogik an der University of North Texas, US-Bundesstaat Texas, Wissenswertes über die internationale Kunstkriminalität zusammengefasst. Im Folgenden soll aus „Atlas der Kunstverbrechen“ elegant, tja, geräubert werden. Kunst, notierte der Kommunikationstheoretiker Marshall McLuhan, sei alles, womit man davonkomme. Mit Kunstraub nicht immer.
Kunstkriminalität ist kein Kavaliersdelikt. Noch in den frühen 2000er-Jahren ging das „Art Theft Team“ des FBI, jene US-Sicherheitsbehörde, die seit 2005 auf ihrer Website eine Liste mit den zehn wichtigsten ungeklärten Kunstdiebstählen führt, davon aus, dass jährlich weltweit Kunstwerke im Wert von bis zu sechs Milliarden US-Dollar gestohlen werden. Jüngeren Schätzungen zufolge tauchen weniger als zehn Prozent der gestohlenen Werke wieder auf. Der populäre Mythos, wonach finstere Auftraggeber, die für ihre Sammlungen Exklusives verlangen, hinter vielen Kunstdelikten stünden, ist selten wahr.
Auch wenn es nur wenige Kulturraubfälle gibt, bei denen Menschen verletzt wurden – die Kunst selbst wurde und wird Opfer von Cuttermessern (mit denen Bilder aus Rahmen geschnitten werden) und schauerlichen Zwischenlagern: Vincent van Goghs „Die Festungswälle von Paris“ (1887), Pablo Picassos „Armut“ (1903) und Paul Gauguins „Tahitianische Landschaft“ (um 1891), allesamt am 26. April 2003 aus der Whitworth Art Gallery in Manchester entwendet, fanden sich zwei Tage darauf, unsanft in eine Kartonröhre gestopft, in einer öffentlichen Toilette im Whitworth Park, am Rand des Stadtzentrums. Seitdem ist die WC-Anlage als „Loo-vre“ bekannt, nach „the loo“, zu Deutsch „das Klo“.
Professorin Evans führt im „Atlas der Kunstverbrechen“ den Begriff des „Geschichtstratsches“ ein, der das Publikum von Gemälderaubzügen und illegal gehandelten Antiquitäten besonders fessle: Tratsch spiele, so Evans, eine besondere Rolle für den sozialen Zusammenhalt, da wir aus den Erfolgen und Misserfolgen anderer lernten. „Wir lernen, was wir nicht tun sollten, wie wir uns nicht verhalten sollten, wie wir Kunst mehr wertschätzen können und warum wir Kunst und Künstler in aller Welt schützen, achten und unterstützen sollten.“
Was lernen wir also vom Diebstahl der Skulptur „America“, begangen im September 2019 auf Schloss Blenheim, in der Nähe der britischen Ortschaft Woodstock? Der Schöpfer von „America“, der italienische Kunstprovokateur Maurizio Cattelan, wurde anfangs selbst beschuldigt, Urheber des Diebstahls der Toilette aus 18-karätigem Gold zu sein – bis er den Spieß umdrehte: Cattelan bat die Klo-Plünderer um Mitteilung, wie es sich anfühle, auf Gold zu urinieren. Eine Antwort steht bis heute aus.
Eindeutig dem Gold war auch jener Täter verfallen, der 2003 aus dem Wiener Kunsthistorischen Museum Benvenuto Cellinis „Saliera“ aus dem zweiten Stock des Hauses raubte – genauso wie jener Schurke, der 1975 das smaragdbesetzte „Tucker’s Gold“ im National Museum of Bermuda dreist gegen eine schlichte Plastikfälschung ausgetauscht hatte. Warenaustausch der strafbaren Art, verkleidet als Kunstaktion, betrieb der 2020 verstorbene deutsche Performer Frank Uwe Laysiepen, unter dem Namen Ulay und als Langzeitkunstpartner von Aktionistin Marina Abramović weltbekannt. 1976 betrat Ulay die Berliner Neue Nationalgalerie und riss eine der drei Versionen von Carl Spitzwegs „Der arme Poet“ (1839) von der Wand – um das Gemälde aktionistisch in die Wohnung einer türkischen Migrantenfamilie in Kreuzberg zu hängen, um so auf die Notlage der Zuwanderer zu verweisen. 1989 wurde „Der arme Poet“ abermals aus einer Berliner Sammlung gestohlen. Bis heute ist das Bild nicht mehr aufgetaucht.