Bigger than life auch Körbers Biografie. Geboren 1897 in Moskau als Tochter eines österreichischen Seidenkaufmanns und seiner aus Warschau stammenden Ehefrau, sah sich die Familie 1915 ausländerfeindlichen Angriffen ausgesetzt und floh über Berlin nach Wien.

Zeitchronistin

Lili maturierte in Basel und studierte in Bern, Genf, Jena und Frankfurt am Main, promovierte über Franz Werfels Lyrik, arbeitete als Lehrerin sowie als Übersetzerin für Wiener und Berliner Verlage. Bis zum „Anschluss“ Österreichs 1938 war die Journalistin und Romanautorin, Kommunistin und Pazifistin, Feministin und Antifaschistin viel unterwegs, eine frühe Weltreisende, die von ihrem Unterwegssein in etlichen Büchern berichtete: Körber malochte in der russischen Traktorenfabrik Putilow („Eine Frau erlebt den roten Alltag“, 1932), sie bereiste Japan, China und das jüdisch autonome Gebiet Birobidschan in der damaligen UdSSR („Begegnungen im fernen Osten“, 1936).

Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Österreich floh Körber über die Stationen Schweiz, Frankreich und Portugal in die USA. Unter dem Pseudonym Agnes Muth veröffentlichte sie bereits aus dem Zürcher Exil den Bericht „Eine Österreicherin erlebt den Anschluss“ (1938).

Der Titel ihres wohl bekanntesten Werks schaffte es bis in Körbers Todesanzeige. Auf die Parte seiner Ehefrau, die sich 1949 in New York zur Krankenschwester umschulen lassen und in diesem Beruf bis zu ihrer Pensionierung gearbeitet hatte, ließ Körbers Ehemann Erich drucken: „Am 11. Oktober 1982 verschied nach langer Krankheit meine liebe Frau Dr. phil. Lili Körber, Autorin des ersten Buches gegen den Faschismus: ,Eine Jüdin erlebt das neue Deutschland, Wien 1934‘.“

Nach ihrem Tod verschwanden Körbers Name – und ihr Leichnam: Die Autorin stellte ihren Körper der Anatomie der Columbia University zur Verfügung.

Lili Körber war eine der ersten Publizistinnen, die Hitlers rassistische Politik in einem Roman beschrieben hat. Sechs Romane, rund 170 Pressepublikationen – unter anderem für die Berliner „Rote Fahne“, die Wiener „Arbeiter-Zeitung“ und das Pariser Wochenblatt „Vendredi“ – sowie drei unveröffentlichte Manuskripte umfasst Körbers Werk, darunter zwei Versuche einer Autobiografie. In den Listen des „schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ wurden im Oktober 1935 „sämtliche Schriften“ Lili Körbers indiziert. Im Jahr 1933 gehörte „Eine Frau erlebt den roten Alltag“ zu den verbrannten Büchern.

„Ich wäre ohnehin gegangen“, sagt einer in „Abschied von gestern“: „Mir wurde schlecht beim Anblick des Hakenkreuzes. Diese zwei gekrümmten Würmer auf blutigem Grund! Und die Gesichter der Deutschen! Bei diesen Gesichtern wurde mir auch übel. Ich spürte, dass ich in Wien nicht mehr glücklich sein konnte.“ In New York öffnen sich für das Ehepaar Schicht weitere Gräben, gescheiterte Einkäufe an der Fleischtheke inbegriffen:

„Es war furchtbar, anderen bei dem zuzuhören, woran sie selbst die ganze Zeit dachte. Warum sich ständig daran erinnern lassen, wenn man nichts dagegen tun konnte? Man musste Kraft finden zu leben, um angesichts von Hitlers Triumph nicht an Selbstmord zu denken.“ Einer, der mit Glück Hitlers Häschern entkommen ist, will sich in der neuen fremden Heimat das Leben nehmen, weil er von seinen Mitschülern als „Drecksjude“ verunglimpft wurde. Genia und Robert dagegen, so viel darf verraten werden, machen ihren Weg in Amerika. Happy End, trotz allem.

Wiederentdeckung

Muss man Körber heute lesen? „Wann, wenn nicht jetzt?“, sagt Übersetzerin Swoboda: „Körber war eine Autorin, die ihre Charaktere meisterhaft in die Zeitgeschichte zu stellen vermochte. Ihre Mischung aus politischer Klarsichtigkeit, Empathie und Humor brauchen wir dringender denn je.“ Körber selbst schrieb einige Monate vor ihrem Tod in einem Brief an eine Freundin: „Aber glaube nicht, dass ich Auferstehung feiere. Das ist vorbei. Ich war nicht ehrgeizig und geschickt genug.“ Mit „Abschied von gestern“ steht ihrer Wiederentdeckung nichts mehr im Weg.