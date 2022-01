"Löwenherz" von Monika Helfer: Luftikus und Lügenbold

Ein Zauber liegt bisweilen in banalen Dingen. Bei den Baggerlöchern am Bodensee findet Richard eines herrlichen Sommertages eine Badewanne. Ein rostwucherndes Ungetüm, kaltes Email, braune Regenlache am Wannenboden. Gemeinsam mit seinem Hund macht sich Richard auf Bodenseefahrt. Wie so oft bei ihm kippen die Verhältnisse, diesmal buchstäblich. Richard fällt ins Wasser. Er rudert mit den Armen, schlägt um sich. Ertrinkt beinahe. „Das hätte, wie vieles andere davor und danach, das Ende meines Bruders sein können“, schreibt die Hohenemser Autorin Monika Helfer in „Löwenherz“, ihrem Roman über Richard. Als Bub war er einmal weggerannt. „Richard H., acht Jahre, ist seit drei Tagen von zu Hause abgängig“, berichtete das Lokalblatt: „Er hat blonde Haare und ist ein Luftikus. Er spricht nicht viel. Hinweise bitte an den nächsten Gendarmerieposten oder die Polizei.“



Bis zu seinem frühen, traurigen Tod wird Richard ein Dasein weniger Aufs und vieler Abs führen: „Ich weiß niemanden, dem das Leben so wenig wichtig war wie dem Richard.“ Ein unbeherrschbares Durcheinander, ein dauerndes Hin und Her zwischen Tagträumen und Tatsachen. „Löwenherz“ ist nach dem Großmutter-Buch „Die Bagage“ und „Vati“ der Abschlussband von Helfers Trilogie über ihre Vorarlberger Familiengeschichte, die ein langes Jahrhundert abdeckt und viele kleine Leben in der großen Historie verfolgt.