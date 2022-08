Martin Kušej im Burgtheater: Bitte Haltung annehmen!

Anders sieht es mit dem Burgtheater aus. Martin Kušej, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft, hat eine gemischte Performance hingelegt: Viele Produktionen blieben hinter den Erwartungen zurück. Der einst so streitbare Kušej agierte in der Viruskrise überraschend kleinlaut und visionslos. Glaubt man Insidern, scheint die Stimmung im Haus am Ring im Keller zu sein. Was also tun? „Das Burgtheater wird Ende August, Anfang September ausgeschrieben“, heißt es auf profil-Anfrage aus dem Büro der Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Nach einer Bewerbungsfrist von vier Wochen wird eine Jury zusammengestellt, dann folgen Hearings. Vor Weihnachten soll dann endgültig feststehen, wie es mit dem Burgtheater weitergeht. Natürlich könne sich auch Martin Kušej bewerben, so Mayer.