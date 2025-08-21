II. Öde im IKEA-Regal!

Die Tatsachen mögen bitter sein, lassen sich aber nicht leugnen: Die Katastrophenmeldungen über das „Ende des Lesens“ und das alarmierende Sinken der Lesekompetenz nehmen kein Ende. Laut der jüngsten OECD-Untersuchung haben mehr als ein Viertel der Erwachsenen in Österreich Probleme beim Lesen; die Zahl der funktionalen Analphabeten steigt, also jener Zeitgenossen, die einzelne Wörter und Sätze lesen und schreiben können, aber nicht mehr in der Lage sind, zusammenhängende Texte zu verstehen. Vorbei auch die Zeit, als Universitäten noch als Bastionen der Lesekompetenz galten. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels wiederum ermittelte, dass die Bucheinkäufe in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren von 37 auf 26 Millionen abgenommen haben.

Miniaturen einer Kulturtechnik in Gefahr: An Post- und Bankschaltern spielen sich beim Entschlüsseln von Dokumenten seitens der leseschwächelnden Kundschaft zuweilen herzbewegende Dramen ab; Filme lassen sich inzwischen in ein Vorher (= Passanten in U-Bahn-Szenen lesen Bücher oder Zeitungen) und Nachher (= Epoche des Smartphone-Starrens) datieren; die Billy-Regal-Buchrückenmeter in IKEA-Katalogen nehmen gefühlt stetig ab.

Der Weg in die Postalphabetisierung scheint unabwendbar. Postalphabetisierung? Frage an ChatGPT! „Postalphabetisierung bedeutet, dass eine Person zwar irgendwann in ihrem Leben lesen und schreiben gelernt hat, diese Fähigkeit aber später im Lauf der Zeit weitgehend wieder verlernt oder stark eingeschränkt hat.“ Fast schon optimistisch gestimmt, schickt die KI hinterher: „Postalphabetisierung = Wiedererlernen bzw. Auffrischen.“ Anders gesagt: Wer weniger liest, liest mit der Zeit schlechter.

Das Lesen in der Krise ist ein Topos, der so alt ist wie das Lesen selbst“, beruhigt der deutsche Medienwissenschafter Christoph Engemann in seinem neuen – lesenswerten – Buch „Die Zukunft des Lesens“. Nicht ohne zu menetekeln: „Gerade in den letzten Jahren gibt es aber Anhaltspunkte dafür, dass an diesem Topos tatsächlich etwas dran sein und sich die Krise des Lesens noch verschärfen könnte.“ Engemann verweist in diesem Zusammenhang auf die sogenannten Large Language Models (LLMs), die bald schon ganze Zeitungen und Bücher im Handumdrehen automatisiert herstellen werden können, sowie das Überhandnehmen der „Plattform-Oralität“, jenes Online-Dauergequatsches, dem viele gebannt auf Kosten des Lesens zusehen und lauschen! „Da les’ ich lieber was“, verkündet ein Aluminiumschildchen auf der Rückenlehne einer Parkbank im Wiener Volksgarten.

Ehe das Zeitalter der Postalphabetisierung endgültig anzubrechen droht, ein Zwischenruf: „Print lebt!“, sagt Gustav Soucek, seit 2017 Geschäftsführer des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels: „Dem Buch geht’s gut. Lesen ist und bleibt eine Schlüsselkompetenz und ein Anker für Orientierung in einer komplexen Welt. Bei jungen Menschen konkurriert das Buch zwar mit vielen digitalen Angeboten – wenn Geschichten aber ihre Lebensrealität berühren, greifen sie mit Begeisterung zum Buch.“

Im deutschsprachigen Raum erscheinen jährlich rund 80.000 neue Bücher; im Vorjahr wurden in Österreich, stationär und online, 22.611.000 Bücher verkauft, nicht inkludiert Schulbücher sowie Ankäufe für Bibliotheken und Büchereien; 2023 erschienen 9225 Buchneuheiten österreichischer Verlage (2020: 8686). Im Bereich der sogenannten Young-Adult-Literatur, in der die Heldinnen und Helden in der Regel zwischen 18 und 30 Jahre alt sind (und sich mit Studium, Berufseinstieg und ersten Beziehungen herumschlagen müssen), ist seit Jahresanfang 2025 ein Umsatzplus von knapp 32 Prozent feststellbar. Die Jungen lesen nicht? Iwo.