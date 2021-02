Judith Filimónova blickt aufs Meer

In „One Day At A Time (Alone With Me)“ ist die Lage – untermalt mit leichten Synthesizern – noch hoffnungsvoll: Ein Schritt vor, einer zurück, viel Zeit, viele Gedanken. „Existing Is Exhausting“, das schon eher wie eine Twin-Peaks-Reminiszenz klingt, ist getragen von einer alles durchdringenden Unruhe. Im Hintergrund, das Rauschen des Meeres, als ferne Sehnsuchtserinnerung. Allein Bass und Stimme tragen den dritten Song ihrer aktuellen Isolationsschaffensphase: „I Don't Know How To Unclench My Jaw“ heißt das Stück und nimmt die bittere Erkenntnis gleich vorweg: „I'm restlessly waiting / But I don't know what for“.